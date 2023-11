Artikkelen fortsetter under annonsen

Den ikoniske blå elgitaren av merket Fender Mustang ble solgt for 1,58 millioner dollar, tilsvarende 17 millioner kroner.

Den ble brukt av Cobain på hans siste turné i 1993 og 1994. Han døde i april 1994.

Et par jeans som Cobain brukte i musikkvideoen til låten «Heart-Shaped Box» og MTV Video Music Awards, ble solgt for over 400.000 dollar (4,3 millioner kroner). Buksene var verdsatt til en brøkdel av prisen de gikk for – mellom 10.000 og 20.000 dollar.

Auksjonen «Played, Worn and Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia» ble innledet fredag og varer til lørdag kveld. En rekke gjenstander fra rockeartister som Cobain, Eric Clapton, Elvis Presley, Prince, The Beatles og Frank Zappa går under hammeren.