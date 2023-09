Artikkelen fortsetter under annonsen

Arnault er grunnlegger og toppsjef i konsernet LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Påtalemyndigheten i Paris bekrefter fredag at de etterforsker transaksjoner mellom ham og russiske Nikolaj Sarkisov.

Avisa Le Monde meldte torsdag at saken er knyttet til Sarkisovs kjøp av en luksuseiendom i Alpene i 2018, angivelig finansiert med et lån fra Arnault. Avisas opplysninger kommer fra en kilde i det statlige finanstilsynet Traficin.

Reuters har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra representanter for Arnault eller Sarkisov. I Le Monde-artikkelen framholder en person nær Arnault at transaksjonen skjedde fullt og helt i tråd med fransk lov.

Arnault er ifølge Forbes verdens nest rikeste person etter Elon Musk. Nikolaj Sarkisov er deleier av forsikringsselskapet RESO-Garantiya, som også har et fransk konsern på eiersiden.

Louis Vuitton-konsernet ( LVMH ) er verdens største luksusvareselskap. De eier også champagnemerket Moët, motehuset Christian Dior og en rekke andre luksusmerker innen mote, smykker, klokker, alkohol og yachter.