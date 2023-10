Artikkelen fortsetter under annonsen

Det malaysiske investeringsfondet 1MDB skulle få milliardbeløp fra statskassen til å yngle. Goldman Sachs ble hyrt inn som rådgiver. Finansinstitusjonen foreslo å utstede obligasjonslån for å øke innsatsen. Milliardene forsvant, og skandalen har gått inn i historiebøkene.

– Ingenting å tape

Nesten 15 år etter 1MDB ble etablert, ramler det fortsatt skjeletter ut av skapene. En tidligere malaysisk statsminister er dømt og fengslet for sin rolle. Goldman Sachs, verdens mektigste finansinstitusjon, håpet å legge skandalen bak seg ved å betale Malaysia flere titall milliarder kroner.

Den malaysiske regjeringen og Goldman Sachs er uenige om partene har oppfylt sin del av avtalen. Statsminister Anwar Ibrahim har truet med å saksøke den amerikanske finansinstitusjonen. Nå har Goldman Sachs kommet den malaysiske staten i forkjøpet.

1MDB-skandalen Det statlige investeringsselskapet 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ble etablert for å forvalte den malaysiske statens investeringer i 2008.

Selskapet skulle struktureres etter det singaporske selskapet Temasek, som forvalter 1700 milliarder kroner og går med store overskudd.

Det ble hentet inn mer penger – med finansinstitusjonen Goldman Sachs som tilrettelegger – i 2012 og 2013. Goldman Sachs tok seg bedre betalt enn vanlig og fikk gebyrer på rundt 600 millioner dollar.

Før valget i 2013 påsto opposisjonen at fondet var blitt tappet for midler. Dette ble avvist. 1MDB har gjeld på over 10,5 milliarder dollar (90 milliarder kroner).

Rundt seks milliarder kroner havnet på statsministerens private konto. – En gave fra Saudi-Arabia, påsto statsminister Najib Razak.

En forbudt malaysisk blogg samarbeidet med Wall Street Journal og dokumenterte hvordan penger hadde funnet veien fra Malaysia – via Singapore, Midtøsten og Sveits – til Hollywood-filmer, kunst, luksusboliger og en av verdens største yachter.

Stesønnen til statsminister Najib var involvert i flere selskaper som mottok finansiering fra 1MDB.

Regjeringskoalisjonen tapte overraskende valget i mai 2018 og den nye regjeringen igangsatte full etterforskning.

Malaysias tidligere statsminister Najib Razak er dømt til 12 års fengsel i Malaysia.

Goldman Sachs har inngått forlik som totalt antas å koste finansinstitusjonen over 50 milliarder kroner.

– I dag har vi levert inn en voldgiftsklage mot den malaysiske staten for brudd på forpliktelsene inngått i forliksavtalen, sier Goldman Sachs i en uttalelse.

Goldman Sachs har betalt den malaysiske staten 2,5 milliarder dollar. I tillegg skulle Malaysia få tilbakeført verdier på minst 500 millioner dollar som var knyttet til 1MDB overført innen august 2022. Hvis dette ikke skjedde, skulle Goldman Sachs betale ytterligere 250 millioner dollar til Malaysia.

Det er uenighet om Malaysia har fått kontroll på alle verdiene.

– De tar oss for gitt og tror vi har lagt dette bak oss. Vi har ingenting å tape fortsett fra advokatutgifter, noe en stat har råd til. Goldman Sachs’ integritet står også på spill, sa Anwar Ibrahim i et intervju med CNBC i september.

Felte statsminister

Næringslivsavisen Wall Street Journal har karakterisert 1MDB-skandalen som «en av de styggeste flekkene på Goldman Sachs’ historie». Financial Times mener 1MDB er «en av de største økonomiske forbrytelsene i historien og den mest smertefulle hendelsen i Goldmans nyere historie».

Pengene fra 1MDB, og lån, ble brukt til å kjøpe luksuseiendommer, finansiering av Hollywood-filmer, luksusyacht, reiser og luksusforbruk. Finansakrobaten Low Taek Jho var i 20-årene da han fikk kontroll på 1,4 milliarder dollar og er blitt karakterisert som «edderkoppen» i skandalen.

Najib Razak ble overraskende kastet som statsminister for fem år siden. Han er senere blitt dømt og fengslet for sin rolle i skandalen, der også hans kone og stesønn spilte nøkkelroller, ifølge malaysiske og amerikanske myndigheter.

Det ble funnet seks milliarder kroner på statsministerens privatkonto før et viktig valg i 2013. Han påsto det kom fra venner i Midtøsten. Under et politiraid ble det beslaglagt nesten 300 designervesker og over 70 kofferter med kontanter og smykker fra leiligheter tilhørende statsministerfamilien.

– Vi har ham nå

En jury i New York har funnet flere tidligere toppsjefer hos Goldman Sachs skyldig i å ha konspirert for å ha tappet 1MDB for penger. Den amerikanske finansinstitusjonen tjente 600 millioner dollar i honorarer fra 1MDB-skandalen.

Tim Leissner, som ledet Goldman Sachs i Sørøst-Asia, har erkjent seg skyldig og samarbeider med amerikanske myndigheter. Straffeutmålingen skal komme i mars 2024.

Den malaysiske toppsjefen Roger Ng, som var sentral i skandalen, ble dømt til 10 års fengsel tidligere i år. Malaysieren skulle starte soningen i et amerikansk fengsel forrige fredag. På søndag dukket han opp i hjemlandet for å bistå i etterforskningen.

– Vi har ham nå og håper han vil samarbeide i etterforskningen. Det er store verdier som skal returneres, sa politisjef Razarudin Husain til malaysiske journalister på tirsdag.

Malaysiske myndigheter håper også at Robert Ng har informasjon om hvor finansakrobaten Jho befinner seg. Han skal ha blitt sett på kasinoer i Macau og flere steder i Kina de siste årene. Luksusyachten Equanimity ble beslaglagt av malaysiske myndigheter og solgt for 1,3 milliarder kroner.

– Ng er under etterforskning i Malaysia og vi håper å finne ut mer hvordan denne skandalen ble gjennomført, sa politisjefen.