Det er dyp krise i den kinesiske eiendomssektoren. China Evergrande, som var verdens største og mest verdifulle eiendomsselskap frem til 2020, ble gjenopptatt til børsnotering på mandag. Aksjekursen stupte med 80 prosent i løpet av handelsdagen. På fem år har børsverdien falt med 98,8 prosent.

De siste ukene har konkurrenten Country Garden Holdings vært på randen av en kollaps. Aksjekursen falt fra over ti Hongkong-dollar for tre år siden, til en historisk bunn på 69 cent i forrige uke – et fall på 93 prosent. Handelen startet på 81 cent tirsdag morgen.

Megaprosjekt i Malaysia

China Evergrande og Country Garden har flere tusen prosjekter i Kina. Country Garden er også i gang med det største internasjonale byggeprosjektet i delstaten Johor, helt sør i Malaysia, like nordvest for Singapore.

Forest City-prosjektet har planlagte investeringer på over 1000 milliarder kroner. Når det etter planen skal stå ferdig i 2035, skal det huse 700.000 mennesker i leilighetsblokker, eneboliger, kontorbygninger og kjøpesentre. Foreløpig er under 9000 mennesker på plass.

Det kinesiske selskapet avviser at det tvinges til å nedjustere ambisjonene.

– Selskapets prosjekter i Malaysia drives som vanlig, og det er en sterk salgsutvikling. Aktiviteten i regionen er stabil og trygg, sa Country Garden i en uttalelse på mandag, etter det ble rettet søkelys mot megaprosjektet.

Country Garden Holdings stanset all handel i 11 av obligasjonslånene på det kinesiske markedet i midten av august. Dette skjedde etter at selskapet ikke klarte å betale 230 millioner kroner i renter på et obligasjonslån som hadde forfall.

– Det vurderes ulike grep i gjeldsstyringen for å sikre likviditet og støtte opp rundt selskapets langsiktige, fremtidige utvikling, sa det kinesiske eiendomsselskapet.

Lokker med skattelettelser

Malaysias statsminister, Anwar Ibrahim, sa i helgen at Forest City-prosjektet vil få status som en «spesiell økonomisk sone» for å tiltrekke seg investeringer og innbyggere.

Blant annet skal kvalifiserte utenlandske statsborgere som jobber i den nye byen lokkes med en inntektsskatt på 15 prosent. Det er tillatt egne taxfreeutsalg i den nye byen, som ligger like ved grensebroen Second Link Bridge, som knytter Malaysia til øystaten Singapore.

– Dette tiltaket bør bidra til å revitalisere Forest City-prosjektet. Det har vært utsatt for mye negativ omtale de siste årene, sier analytiker Loong Kok Wen hos RHB Bank til den malaysiske næringslivsavisen The Edge.

Country Garden har ferdigstilt 26.000 leiligheter og boliger. Rundt 80 prosent av disse er solgt. Hvis prosjekter ferdigstilles, vil det være halvparten av Manhattans størrelse – både når det gjelder areal og innbyggere.

– Hvor ellers kan du finne et stort prosjekt over 700 acre (rundt 3000 mål) bli fullført på syv år? Vi tror ikke at prosjektet et mislykket, sier direktør Syarul Izam Sarifudin til Bloomberg.

Attraktivt investeringsmål

Den malaysiske sentralbanken sa på mandag at problemene i Kina ikke har påvirket Forest City-prosjektet.

– Country Garden betjener sine lån punktlig og den lokale selskapsgruppen har tilstrekkelige midler til å oppfylle sine forpliktelser, sa Bank Negara Malaysia til Reuters.

Det kinesiske selskapet har fått med seg et selskap som er eid av Johor og delstatens sultan, Ibrahim Sultan Iskandar, som partner. Kinesiske myndigheter har tidligere støttet prosjektet som en del av «Belt and Road Initiative» for å knytte Kina tettere opp mot andre land.

De lokale selskapene Ekovest og Iskandar Waterfront City hadde høyest omsetning ved Kuala Lumpur-børsen på mandag og steg med over 13 prosent. Begge selskapene er eksponert mot eiendomssektoren i Sør-Malaysia.

«Den nye statusen som en spesiell økonomisk sone fremmer ikke bare økonomisk utvikling og en balansert vekst, men gir også et betydelig potensial for jobbskaping og hever Iskandar Malaysia som et attraktivt investeringsmål», skriver storbanken Maybank Investment Bank i en ny rapport.