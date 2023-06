Artikkelen fortsetter under annonsen

Russland har nå frie hender til å ødelegge fiendens undersjøiske kommunikasjonskabler, sier Dmitrij Medvedev, nestleder i det russiske sikkerhetsrådet.

Medvedev, som også er Russlands tidligere president, sier det ikke lenger foreligger noen moralske hindringer for det og viser til meldinger i amerikanske medier om at Ukraina skal ha stått bak sprengningen av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i fjor.

I en melding på Telegram onsdag kaller han Vesten «medskyldig» i sprengningen av gassrørledningene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.