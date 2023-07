Artikkelen fortsetter under annonsen

Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson kom mandag kveld frem til enighet under samtaler i Vilnius i forkant av tirsdagens Nato-toppmøte.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kunngjorde utfallet under en pressekonferanse der han opplyste at Erdogan nå oversender den svenske Nato-søknaden til den tyrkiske nasjonalforsamlingen for ratifisering.

Erdogan har ifølge Nato-sjefen lovet å bidra til at nasjonalforsamlingen gjør dette.

Historisk

– Dette er et historisk steg som gjør alle Nato-allierte sterkere, sa Stoltenberg.

Hvor lang tid det vil ta før den tyrkiske nasjonalforsamlingen eventuelt ratifiserer svensk Nato-medlemskap, er ifølge Stoltenberg uklart.

Statsminister Ulf Kristersson gleder seg over at Tyrkias president nå har åpnet Nato-døra for Sverige.

– Det har vært en god dag for Sverige, sier Kristersson.

Ifølge Kristersson ble de to blant annet enige om å etablere «en ny bilateral sikkerhetsdialog, et slags samarbeidsformat».

– Dette er en langsiktig satsing fra Sveriges side. Dette er ikke bare noe vi gjør for å få medlemskap i Nato, sier han.

Ungarn har heller ikke ratifisert den svenske Nato-søknaden og har sagt at det først vil skje dersom Tyrkia gir grønt lys.

– Ungarn har gjort det klart at de ikke vil være de siste til å ratifisere en svensk Nato-søknad, sa Stoltenberg da han fikk spørsmål om dette.

Sikkerhetspakt

Ifølge Stoltenberg er Tyrkia og Sverige også enige om en sikkerhetspakt som blant annet inkluderer samarbeid i kampen mot terror. Hvordan dette samarbeidet skal skje, er uklart.

– Sverige og Tyrkia er enige om at terrorbekjempelse er langsiktig og vil fortsette etter at Sverige er en del av Nato, sa Stoltenberg.

Tyrkia anklager Sverige for å beskytte medlemmer av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som står på Tyrkias liste over terroristorganisasjon. Det er ikke kjent om Kristersson kom med nye innrømmelser om dette i samtalen med Erdogan.

Nato skal også etablere en egen koordinator for terrorbekjempelse, noe som skjer på forespørsel fra Erdogan, sa Stoltenberg.

EU-krav

Erdogan vakte en viss bestyrtelse da han mandag plutselig krevde at Tyrkias medlemskapsforhandlinger med EU, må gjenopptas før det var aktuelt å slippe Sverige inn i Nato.

Den tyrkiske presidenten hadde deretter et møte med EU-president Charles Michel i Vilnius, der de to ifølge Michel var enige om «å styrke samarbeidet» mellom Tyrkia og EU.

Ifølge EU-presidenten «utforsket de to også kommende muligheter for å få ny fart på samarbeidet mellom EU og Tyrkia og gjenopplive relasjonene». Hva det innebærer, er ikke kjent.

Tyrkia har vært kandidatland siden 1999, men forhandlingene om medlemskap stanset opp i 2016. Det som følge av EUs bekymringer om tyrkiske menneskerettighetsbrudd.

Gledelig for Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Vilnius i forbindelse med Nato-toppmøtet, gleder seg over gjennombruddet.

– Det er viktig, positivt og gledelig for Sverige, Norge, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter enighet mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld, sier han.

– Et samlet Norden i Nato vil gjøre alliansen sterkere og Norden tryggere, sier Støre.

Finlands president Sauli Niinistö gleder seg også over at døren nå står åpen for svensk Nato-medlemskap.

– Finlands Nato-medlemskap er ikke komplett uten Sveriges, tvitret han mandag kveld.

Snudde etter invasjon

Sverige snudde i Nato-spørsmålet etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. Både Sverige og Finland fikk søknadene akseptert under Nato-toppmøtet i Madrid i juni og har siden i tur og orden blitt ratifisert av medlemslandenes nasjonalforsamlinger.

I Ungarn og Tyrkia har prosessen imidlertid blitt trenert, og Tyrkia har stilt en rekke krav til de nordiske landene. Blant annet krever tyrkerne at Sverige må utlevere en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

I midten av mars sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han var rede til å slippe inn Finland, men ikke Sverige. Finlands tiltredelsesprosess var den raskeste i Natos historie.