Avisen Financial Times (FT) skriver onsdag at man i Nato har startet en prosess for å overtale Jens Stoltenberg til å fortsette som sjef. Stoltenbergs etterfølger skal etter planen utpekes på Nato-toppmøtet i Litauen i juli, men man har ikke klart å bli enige om hvem dette skal bli.

Stoltenberg gikk i fjor på denne tiden med på å sitte et ekstra år. Hovedårsaken som da ble vist til var Russlands invasjon og fortsettelseskrig i Ukraina, og at det var viktig med kontinuitet i Nato. Krigen raser fortsatt for fullt, men Stoltenberg har hele tiden holdt fast på at han skal gå av i oktober.

Men diplomater og kilder i Nato som FT har snakket med er sikre på at Stoltenberg vil gå med på å fortsette, i hvert fall litt til.

– Han kommer til å gjøre det. Han er en mann ledet av plikt, sier en diplomat som sier han har diskutert saken med Stoltenberg.

Han understreker behovet for kontinuitet og sier dette er den logiske løsningen.

– Stoltenberg har vært en utmerket generalsekretær, og jeg ser ingen grunn til å gjøre annet enn å sitte stille i båten, sier en Nato-utenriksminister til FT.

Vil ikke ha lederstrid

Nato vil for all del ikke ha noen opprivende lederstrid nå som krigen i Ukraina pågår for fullt. Russland kommer også stadig med mer eller mindre åpne trusler. Senest nå i helgen ble det opplyst at Russland har sendt atomvåpen til Belarus, og onsdag sier tidligere president Dmitrij Medvedjev at Russland står fritt til å ødelegge fiendens sjøkabler.

Det er også indre uenighet i Nato om Ukrainas fremtidige rolle med eller i Nato, og striden med Tyrkia om Sveriges medlemskap er ennå ikke løst.

På toppen av dette kommer Kinas militære ekspansjon og geopolitiske ambisjoner, som flere steder tester Nato.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og britenes forsvarsminister Ben Wallace er blant de som har luftet sine kandidaturer, uten å oppnå den nødvendige enstemmigheten fra alle de 31 Nato-medlemslandene.

Polen er blant landene som er skeptisk til Frederiksen. Avisen The Wall Street Journal skriver at man i Warszawa nå vil ha en generalsekretær fra østflanken, og at man dessuten er irritert på at Danmark ikke bruker not penger på Nato.

Polen og enkelte andre land på østflanken skal ønske en tøffere front mot Russland. Flere har pekt på Estlands statsminister Kaja Kallas som en mulig kandidat. Estland er det europeiske Nato-landet som bruker mest i prosent av brutto nasjonalproduktet på forsvaret. At hun er kvinne er heller ikke negativt for hennes kandidatur.

Wallace har alt antydet offentlig at beslutningen om ny generalsekretær kan utsettes. Fra Washington er budskapet at Stoltenberg har gjort en fantastisk jobb, og at president Biden ikke har tatt noen beslutning om hvem han vil ha som hans etterfølger.

Stoltenberg selv skal ønske en avklaring. Flere av hans viktigste medarbeidere er fritatt fra sine plikter og i ferd med å pakke flyttelasset. Men mangeårig stabssjef Stian Jenssen trakk i april søknaden til prestisjejobben som ekspedisjonssjef for sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet, noe som kan tolkes som at han vil fortsette i Nato sammen med Stoltenberg.

Jens Stoltenberg har vært generalsekretær i Nato siden 2014, og han er renominert fire ganger. Det er tradisjon for at Natos toppsjef alltid kommer fra Europa.