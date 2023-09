Artikkelen fortsetter under annonsen

Formålet med reisen er å diskutere muligheten for å forsyne Russland med mer våpen og ammunisjon til krigen i Ukraina, samt annet militært samarbeid, opplyser ikke navngitte kilder til avisen mandag.

Kildene beskrives som tjenestemenn fra USA og allierte land.

Det hvite hus ga i forrige uke uttrykk for bekymring over fremgang i våpensamtaler mellom Russland og Nord-Korea og viste til at Putin og Kim hadde utvekslet brev der de lovet hverandre å øke samarbeidet.

Putins talsmann Dmitrij Peskov ville hverken bekrefte eller avkrefte brevvekslingen, men sa at Russland ønsker å videreutvikle forholdet til Nord-Korea.

Har advart

USA gjentok mandag sin bekymring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Våpenforhandlinger mellom Russland og Nord-Korea fortsetter, noe vi har advart om offentlig, sier en talsperson for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd.

– Vi har informasjon om at Kim Jong-un forventer at disse diskusjonene vil fortsette, også på ledernivå i Russland, tilføyer Adrienne Watson.

Pansret tog

Kims plan er angivelig å reise fra Pyongyang, trolig i et pansret tog, til Vladivostok på den russiske stillehavskysten. Der kan møtet med Putin finne sted, ifølge New York Times' kilder, som også sier det er mulig, men ikke sikkert, at Kim reiser til Moskva.

Putin ønsker at Kim går med på å sende artillerigranater og panservernraketter til Russland, mens Kim gjerne vil ha avansert teknologi til bruk i satellitter og atomdrevne ubåter, ifølge kildene. Kim ønsker seg tilsynelatende også matvarehjelp.

Her viser Kim Jong-un frem «kronprinsessen» igjen Kim Jong-un har vist fram datteren Kim Ju-ae offentlig igjen. 01:09 Publisert: 30.08.23 — 08:42

Økende grad avhengig

Et russisk ønske om kjøp av ammunisjon og annet krigsmateriell var også tema da Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu nylig besøkte Nord-Korea, opplyste talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd i forrige uke.

Biden-administrasjonen har gjentatte ganger hevdet at Russland i økende grad er blitt avhengig av land som Nord-Korea og Iran for å skaffe nok ammunisjon og utstyr til bruk i krigen i Ukraina.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.