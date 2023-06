Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har den siste tiden oppstått problemer med å få vekslet norske sedler i utlandet, opplyser Norges Bank på sine nettsider torsdag ettermiddag.

– Norges Bank har fått informasjon om at noen banker i Norge er blitt mer restriktive med å kjøpe norske sedler fra utlandet, med henvisning til hvitvaskingsregelverket. Det har ført til at noen utenlandske banker og vekslingskontorer har sluttet å ta imot norske sedler. Etter det vi har fått opplyst, er det også problemer med å få vekslet danske og svenske sedler utenfor Skandinavia, heter det i meldingen fra Norges Bank.

Denne situasjonen kommer ikke som et resultat av beslutninger eller handlinger fra sentralbanken, påpekes det.

– Sedler handles mellom kommersielle aktører på tvers av landegrensene, og det er banker i Norge som tar imot innskudd av kontanter. Slik virksomhet er underlagt alminnelig bankregulatorisk regelverk, heter det.

Nå jobber Norges Bank med å hente inn mer informasjon om situasjonen.

– Inntil videre bør nordmenn som planlegger en reise til utlandet vurdere å veksle til seg valuta før avreise eller benytte kort eller andre elektroniske betalingsmidler under selve reisen, opplyses det.