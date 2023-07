Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var stor ståhei da Norwegian-sjef Geir Karlsen og hotelleier Petter Stordalen gikk sammen og presenterte et omfattende samarbeid, som ifølge Stordalen kommer til å forandre markedet for lojalitetsprogrammer.

Sammen med Stordalens Strawberry skal Norwegian opprette et eget frittstående selskap som skal levere innhold til de to fordelsprogrammene Norwegian Reward og Strawberrys eget fordelsprogram.

Analytiker Andrew Lobbenberg i storbanken Barclays i London følger flybransjen i Europa tett, og peker på at det er logisk for Norwegian å utvikle et nytt lojalitetstilbud ettersom selskapet også tjente på sitt tidligere eierskap i Bank Norwegian.

– Vi har sett noen lojalitetsprogrammer oppnå svært høye verdier, slik som Airplus-programmet som ble skilt ut av Air Canada. Men verdsettelsen selskapet får avhenger av hvor bredt utviklet partnerprogrammene er. Et helt nytt fordelsprogram vil neppe skape svært høye verdivurderinger, sier Lobbenberg.

Samtidig sier Lobbenberg at økt lojalitet til Norwegians merkevare vil styrke selskapet i konkurranse mot SAS' Eurobonus-program, som Lobbenberg mener er veldig sterkt.

Venter kraftig inntektshopp

Det er uklart hvor store verdier som ligger i fordelsprogrammene, men det er uten tvil en av de mest verdifulle delene av et flyselskap i dag.

Sammen vil bonuspoengene til to av Norges mest populære fordelsprogrammer gi milliardverdier, og en mulig børsnotering kan gi verdier større en selve flyselskapet.

Lobbenberg vil ikke anslå verdien av partnerskapet, men han har stor tro på flyselskapet fremover. I sine ferske estimater venter han at Norwegian ender regnskapsåret med en omsetning på nær 25 milliarder kroner, og et driftsresultat på rundt tre milliarder kroner. Det er 46 prosent høyere enn konsensus.

Lobbenberg har gitt Norwegian-aksjen en overvekt-anbefaling og satt kursmålet til 18 kroner. Det er det nest høyeste blant alle analytikerne som dekker Norwegian, og impliserer en oppside på mer enn 70 prosent fra dagens aksjekurs.

Aksjen nådde en toppnotering på vel 13 kroner per aksje tidlig i juni, og har senere falt vel 20 prosent i takt med meldinger om at nordmenns forbruk bremser opp. Mandag formiddag ble aksjen handlet til over 10,60 kroner per aksje.

– Det er en sterk oppdemmet etterspørsel etter reiser, kapasiteten er begrenset på grunn av mangel på fly, mannskap og knapphet på tilleggstjenester, og enhetsinntektene er derav meget sterke, skriver han i sin ferske analyse.

Lobbenberg er langt fra den eneste som spår fest i Norwegian. Ikke siden 2013 har en større andel av meglerhusenes anbefalinger vært kjøpsanbefalinger.

Trege investorer?

Barclays-analytikeren ser nå et helt annet Norwegian enn det som etter hvert gikk inn i konkursbeskyttelse i Irland. Han er full av lovord om det norske lavprisselskapet. Rent strategisk mener han Norwegian er det best plasserte flyselskapet i Norden, med forenklet og pålitelig forretningsplan – og styrket balanse.

I den ferske analysen begrunner Lobbenberg overvekt-anbefalingen med at Norwegian vil dra nytte av en bredt basert oppgang i det europeiske markedet for luftfart, samt av finansielle og strategiske utfordringer hos lokale rivaler.

Han mener den svake finansielle utviklingen fra det «gamle Norwegian» kan gjøre at investorene er trege med å ta innover seg hvor stor forvandling selskapet har gått igjennom.

Steget kraftig på børs

Det børsnoterte flyselskapet har hatt en svært positiv utvikling på børs i år. Hittil har aksjen steget 41,7 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs.

Deler av oppgangen er kommet etter kvartalspresentasjonen i midten av mai, da konsernsjef Geir Karlsen ba analytikerne se på tallene sine på nytt. Dette forklarte han med lavere drivstoffregning og sterkt billettsalg frem mot sommeren.

I første kvartal hadde selskapet totalt inntekter på 3,98 milliarder kroner, og et driftsunderskudd på 917 millioner kroner. Fasiten for andre kvartal presenteres den 24. august.

I dag er Norwegians to klart største eiere skipsreder John Fredriksen og de to Sundt-arvingene, Helene og Christian Sundt, gjennom Sundt as. Samlet sitter disse eierne på vel 22 prosent av Norwegian.