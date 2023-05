Artikkelen fortsetter under annonsen

Databrikkeselskapet Nvidia, som er mest kjent for å utvikle avanserte grafikkort, avsluttet forrige uke med en kursoppgang på over 25 prosent. Selskapets børsverdi økte med 200 milliarder dollar, etter at alle forventninger ble knust i siste kvartal.

Det gjenstår bare en fire prosent oppgang før det amerikanske selskapet blir en del av den eksklusive klubben av selskaper med en børsverdi på over 1000 milliarder dollar, der Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon allerede befinner seg.

Som for 40 år siden

Jensen Huang, som er selskapets grunnlegger og konsernsjef, reiste sporenstreks til Taiwan etter resultatfremleggelsen. Han startet besøket til øyen, som han forlot som niåring, med å holde en tale til avgangsstudenter ved National Taiwan University.

Kunstig intelligens – Artificial intelligence (AI) Kunstig intelligens er datasystemer som er designet til å løse problemer selv eller analysere store datamengder, innenfor en ramme. Det kan analysere store mengder data langt raskere enn mennesker og derfor finne mønstre og sammenhenger det er krevende å finne manuelt.

Maskinlæring er en type kunstig intelligens. I dag er all kunstig intelligens i praksis maskinlæring, men begrepene brukes om hverandre.

Der banket han inn et budskap som ikke var til å misforstå.

– Verden er på vei inn i en ny, viktig epoke som kan sammenlignes litt som begynnelsen av internett og pc-er. Endringene som kommer fra kunstig intelligens er langt viktigere. 1984, da jeg gikk ut fra universitetet, var et perfekt år. Det vil være det samme ned 2023, sa han.

Jensen Huang studerte og skrev en masteroppgave ved Stanford University. Han var innom teknologiselskapene LSI Logic og AMD før han etablerte Nvidia i 1993 som 30-åring.

– Jeg ble sett på som en suksess – inntil jeg startet Nvidia. Hos Nvidia begikk jeg store tabber – ydmykende og pinlig. Mange av disse knuste oss nesten, sa han.

Han snakket åpent om veien fra å være et selskap som sto på randen av avgrunnen til å være verdt nesten 1000 milliarder dollar. Nvidia ble kritisert for å ikke kaste seg på smarttelefonbølgen i 2010.

– Det var en strategisk beslutning som lønnet seg. Ved å forlate smarttelefonmarkedet åpnet det tankesettet vårt til å finne opp et nytt marked, forklarte han.

Spis – eller bli spist

Dette markedet er kunstig intelligens (KI). I fjor lanserte Nvidia dataprosessoren H100. Timingen ble sett på som elendig. Teknologiselskapene var i ferd med å stramme inn og få var interessert i å betale en halv million kroner for H100-prosessoren. Nvidias aksjekurs stupte med to tredjedeler i 2022.

En mer brukervennlig og avansert versjon av språkroboten Chat GPT, som er basert på kunstig intelligens, ble lansert i november i fjor. Nvidias aksjekurs har steget med 172 prosent siden nyttår da selskaper kjøper flere H100- prosessorer samtidig.

– I mine 40 år i bransjen har vi utviklet personlige datamaskiner, internett, mobiltelefoner, skyteknologi – og nå kunstig intelligens. Hva vil dere skape? Uansett hva det er, løp etter det – slik vi gjorde. Ikke gå. Enten løper du for å finne mat, eller så løper du for å unngå å ende opp som mat. Ofte er det vanskelig å vite om det er det ene eller det andre. Uansett, løp, sa han til de rundt 10.000 studentene ved eliteuniversitetet.

Han la til at taiwanske selskaper er perfekt posisjonert for å delta i KI-revolusjonen.

– Selskaper som utnytter kunstig intelligens vil styrke posisjonene sine, mens de andre vil gå til grunne, sa Nvidia-grunnleggeren.

Nvidia utvikler de avanserte databrikkene ved egne avdelinger, men setter ut produksjonen til i hovedsak taiwanske selskaper som TSMC.

– Taiwanske studenter er selve grunnfjellet av dataindustrien. Dette er en gyllen mulighet. De neste ti årene vil tradisjonelle datamaskiner verd over 1000 milliarder dollar bli erstattet av nye og mer avanserte KI-datamaskiner, sa Huang.

Ny dataalder

Mandag holdt han et innlegg på Computex-konferansen i Taipei.

– Vi er tilbake. Jeg har ikke holdt en tale på fire år. Ønsk meg lykke til, sa han.

Nvidia-sjefen advarte lederne for teknologiselskaper om at dette er begynnelsen på en ny dataalder, men også slutten på det «digitale skillet».

– Det er ingen tvil om at vi er ved et vippepunkt ved inngangen til en ny dataalder. Alle kan bli programmerere nå. Det holder å snakke til datamaskinen, sa han.

Nvidia lanserte en rekke nye produkter på mandag, blant annet superdataplattformen DGX GH200, som vil gjøre det enklere for storselskaper å lansere fremtidige løsninger basert på kunstig intelligens. Microsoft og Alphabet antas å være de første kundene.

Nvidias toppsjef sa under talen at det vil være utfordrende for alle å følge med på endringene som skjer akkurat nå.

– Ja, jeg innrømmer det. Dette er mye å ta inn over seg, avsluttet Nvidias toppsjef talen.