På nyhetskalenderen

Det kommer viktige nøkkeltall fra SSB i morgentimene, blant annet bruttonasjonalprodukt, varekonsumindeks, betalingsstrømmer og arbeidskraftundersøkelse. Følg med på DN.no da dette dekkes fortløpende med nyhetssaker og kommentarer gjennom dagen.

Resultatsesongen går mot slutten. Havila Shipping, Hunter Group og Nordic Aqua Partner er å finne på DN Investors finanskalender.

Hamas sa på onsdag at den firedagers våpenhvilen starter torsdag formiddag lokal tid. Dette er foreløpig ikke bekreftet av Israel. Det siste er at den israelske statsministerens kontor sier frigivelse av gisler vil skje tidligst fredag.

Tyrkias sentralbank ventes å sette opp renten i dag. Den ble satt opp til 35 prosent på det forrige møtet. Slår konsensus til vil den havne på 37,5 prosent etter dagens møte.

Dette har skjedd i natt

Thanksgiving-roen senker seg over markedene

Det er kalkunens dag og stengte markeder i USA. President Joe Biden har tradisjonen tro benådet to kalkuner og amerikanske familier gjør seg klare til å feire Thanksgiving. Onsdagen sluttet med en oppgang på rundt 0,5 prosent for de tre hovedindeksene på Wall Street.

Så langt i år har den brede S&P 500-indeksen steget mer enn 18 prosent.

Investeringsstrateg Charlie Ripley i Allianz heller mot at oppturen kan fortsette litt til.

– En myk landing fra Fed blir mer og mer sannsynlig ettersom inflasjonen fortsetter å falle. Med det bakteppet, når vi nå går inn i 2024, tror jeg aksjer vil fortsette å gjøre det ganske bra, sier han til CNBC.

Kalkun-hangover

Thanksgiving påvirker også markedene i Asia, hvor det forslitte uttrykket «retningsløse» brukes i morgenrapportene fra Singapore og Shanghai. Det ventes små bevegelser før i neste uke. Tokyo-børsen holder stengt.

– Dette kan godt strekke seg til helgen da tradere er USA er stappfulle med kalkun og kanskje vil forlenge fridagen til fredag også, sier INGs analysesjef for Asia fra Singapore i en rapport.

Problemer i Opec+

Oljeprisen plutselig falt kraftig onsdag ettermiddag da det ble kjent at møtet i oljealliansen Opec+ er blitt utsatt til neste uke.

– Forsinkelsen tyder på problemer innad i Opec+-gruppen om å komme til enighet om produksjonskutt. Alle medlemsland anerkjenner behovet for å redusere produksjonen for å opprettholde prisene inn i 2024. Utfordringen ligger i hvordan man skal fordele denne byrden. Vår analyse viser at uten ytterligere kutt vil oljeprisen bli liggende nær 80 dollar fatet neste år, sier senior visedirektør Jorge León hos Rystad Energy i en rapport.

Valgvinner mykner tonen overfor Kina

Argentinas valgvinner Javier Milei har sagt han ikke ville samarbeide med Kina. Nå gir han signaler om en mildere tone overfor den viktige handelspartneren.

I sosiale medier takker han Kinas president ærbødig for gratulasjonen med valgseieren.

Høyrepopulistiske parti størst i valget i Nederland

Ifølge målingen fra tv-kanalen NOS får PVV 35 av de 150 mandatene i den nederlandske nasjonalforsamlingen.

– Nederlenderne har talt og sagt at de har fått nok. Vi skal demme opp for asyl-tsunamien, sa Wilders rett etter at valgdagsmålingen ble kjent.

– Vi må finne måter å leve opp til velgernes håp, til å sette nederlenderne først, sa han videre og la til at PVV ikke lenger kan ignoreres.

– Nå er tiden inne for partiene til å forsøke å inngå avtaler.

Tyrkia bremser svensk Nato-søknad

Tyrkia har varslet Nato at landet ikke vil ratifisere Sveriges Nato-søknad innen neste ukes utenriksministermøte, opplyser to kilder med kjennskap til saken, ifølge NTB.

Forrige uke utsatte utenrikskomiteen i den tyrkiske nasjonalforsamlingen en avstemning om ratifisering av Sveriges Nato-søknad. Da ble det sagt at behandlingen kunne bli gjenopptatt denne uken.

Global oppvarming kan nå 1,5 grader allerede i år

Det er ingen reell mulighet til å stanse global oppvarming på 1,5 grader. Det skriver flere forskere fra Cicero i en kronikk før klimatoppmøtet i Dubai neste uke.

Året 2023 ligger an til å bli det varmeste året som noen gang er blitt målt.

Støre og Aasland får seg to nye i fleisen fra IEA

Det internasjonale energibyrået (IEA) kommer i en ny analyse med råd som nok en gang strider mot gass- og oljepolitikken til statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland, skriver DNs finansredaktør Terje Erikstad etter å ha lest rapporten «The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions».

I 2022 kom rundt halvparten av alle globale energirelaterte klimautslipp fra gass og olje. IEA skriver at en «produktiv debatt» om oljebransjens rolle i det grønne skiftet betinger at man «unngår to vanlige feiloppfatninger»:

«Den første er at overgangen bare kan ledes av endringer i etterspørselen.»

«Den andre er overdrevne forventninger og avhengighet av Fangst, bruk og lagring av karbondioksid (CCUS).»

Støre åpner for å stenge grensen til Russland

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at han vil stenge grensen til Russland på Storskog om det blir nødvendig.

Finland har besluttet å stenge alle sine grenseoverganger til Russland unntatt Raja-Jooseppi i Lappland som følge av strømmen av papirløse asylsøkere.

