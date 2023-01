Artikkelen fortsetter under annonsen

Natt til tirsdag offentliggjorde Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) status på alle investeringer ved utgangen av 2022 – fordelt på aksjeinvesteringer i 9228 selskaper i 63 land, 1430 ulike rentepapirer, 890 eiendommer og en enkeltinvestering i fornybar energi.

It-investeringer på topp

Verdiene på alle Oljefondets investeringer var på 12.778 milliarder kroner. Ved utgangen av 2021 var verdiene på 12.637 milliarder kroner. Dette er en ny rekord, men oversiktene viser tydelig at 2022 var et utfordrende år for aksjeinvesteringer, som utgjør 69,8 av alle investeringer.

Verdien på aksjeinvesteringer falt fra 8897 milliarder kroner i 2021 til 8579 milliarder kroner i fjor – tilsvarende 3,6 prosent. Dette er første gang siden 2018 at aksjeinvesteringene falt i verdi – målt i norske kroner.

Til sammenligning falt den brede verdensindeksen for aksjer, MSCI All-World Index, med 18,1 prosent i 2022. Dette er det største aksjefallet globalt siden 2008.

Oljefondets største enkeltinvestering er fortsatt Apple med en bokført verdi ved slutten av 2022 på 209,7 milliarder kroner.

Oljefondet økte eierposten i Apple fra 0,84 prosent i 2021 til 1,03 prosent til utgangen av 2022. I 2021 var Apple-investeringen bokført til 216,9 milliarder kroner.

På de neste plassene over de største investeringene kommer også amerikanske it-selskaper – Microsoft og Alphabet, som eier blant annet Google og Youtube.

Oljefondet har økt beholdningen av Microsoft-aksjer fra 0,95 prosent ved utgangen av 2021 til 1,13 prosent i fjor. Alphabet-posten er økt fra 0,85 prosent til 0,98 prosent.

Økte Tesla-kjøp

I 2021 klarte elbilprodusenten Tesla å komme seg inn på oversikten over de ti største enkeltinvesteringene med en bokført verdi på 68,1 milliarder kroner og en eierpost på 0,73 prosent. Oljefondet har i mange år vært undervektet i Tesla-aksjen.

Ved utgangen av 2022 var verdien mer enn halvert, til 33,4 milliarder kroner til tross for at Oljefondet hadde økt aksjeposten av Tesla-aksjer til 0,87 prosent. Dette er en ny rekord. Siden nyttår har Tesla-kursen steget med 54,2 prosent.

Dette gjør at Oljefondets Tesla-aksjer har økt med vel 18 milliarder kroner – under forutsetning av at det ikke er foretatt justeringer i Tesla-porteføljen i løpet av januar måned. Tesla-kursen falt fra 400 dollar på fjorårets første handelsdag til 123 dollar den 30. desember – en nedgang på nesten 70 prosent.

Oljefondssjef Nicolai Tangen presenterte tirsdag formiddag fondets hovedtall, der det kom frem at avkastningen endte på minus 1637 milliarder kroner i fjor – det største kronetapet noensinne. Overfor DN presiserer Tangen og hans nestkommanderende Trond Grande at Tesla-kjøpene i stor grad kom som følge av at fondet fikk rekordtilførsel av ny kapital fra staten som følge av høye olje- og gassinntekter, samt en gradvis oppvekting av amerikanske aksjer som er bestemt av regjeringen for en stund siden.

– Jeg tror egentlig det kom ganske jevnt i løpet av året, sier Tangen.

– Det er litt mer en matematisk sak.

Når det gjelder sektorer var det teknologi som bidro mest til fondets negative avkastning, men nesten 500 milliarder kroner i minus i 2022. Energi på den andre siden, og spesielt de integrerte energiselskapene som inkluderer verdens største oljeselskaper, bidro positiv med over 100 milliarder.

Russiske selskaper

Ved utgangen av 2021 hadde Oljefondet investeringer i børsnoterte russiske selskaper på 27,4 milliarder kroner. Ved siste årsskifte var verdien på under 2,9 milliarder kroner. De største beholdningene er aksjer i energiselskapene Gazprom og Lukoil, og Sberbank of Russia.

Regjeringen ba tidlig fondet om å komme seg ut av Russland etter invasjonen av Ukraina, men på grunn av sanksjoner sitter det i praksis fast med investeringene enn så lenge, gjentok Grande tirsdag.

De største aksjeinvesteringene har Oljefondet i USA, Japan, Storbritannia, Frankrike og Sveits.

