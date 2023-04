Artikkelen fortsetter under annonsen

Saudi-Arabia sier produksjonskuttene på over 1,1 millioner fat per dag gjøres for å «støtte stabiliteten i oljemarkedet».

Da handelen startet i Asia mandag morgen, skjøt prisen på nordsjøolje (brent spot) opp til over 85 dollar fatet – fra 79 dollar på fredag. Amerikansk lettolje ble handlet til over 81 dollar.

– Dette er en uvelkommen start på den nye uken for risikofylte markeder og beslutningstagere som fortsatt må forholde seg til en seig inflasjon og følgene av bankkrisen, skriver Tony Sycamore hos IG i morgenrapporten.

Det er foreløpig ingen panikk å spore i Asia. Uken starter med en svak oppgang ved børsene.

Melding til USA

Kuttet i oljeproduksjonen skjedde etter at en turbulent måned var avsluttet, hvor myndighetene i USA og EU har stått på for å hindre en bankkrise. Uroen kan føre til lavere økonomisk aktivitet i verdensøkonomien.

– For aksjeinvestorer er dette en brå oppvåkning, ettersom markedene har lullet seg inn i Gullhår-eventyret om svakere diskonteringsrenter, men ingen resesjon. Produksjonskuttet er nok en påminnelse om at inflasjonsånden ikke er tilbake i lampen, sier han med henvisning til eventyret om Aladdin.

USA reagerer kraftig på beslutningen, som kommer idét det ventes at president Joe Biden vil bekrefte at han stiller som kandidat til presidentvalget i 2024 i løpet av de neste ukene.

– Vi mener at kutt ikke er tilrådelig for øyeblikket – gitt markedsusikkerheten. Vi har gjort det klart. Men, vi vil fortsette å jobbe med alle produsenter for å sikre at energimarkedene støtter opp rundt økonomisk vekst og lavere priser for amerikanske forbrukere, sier en talsperson for National Security Council til CNBC.

Råvarestrategisjef Helima Croft hos RBC Capital Markets viser til geopolitiske endringer, og Kinas rolle i forhandlingene som førte til at Saudi-Arabia og Iran normaliserte diplomatiske forbindelser i mars.

– Saudi-Arabia sender en melding til USA om at det ikke lenger er en unipolar verden. Dette er en «Saudi-Arabia»-først-politikk. De har fått nye venner, som vi så med Kina, sier hun til Financial Times.

– Klart at Opec vet noe

Kuttene skal starte i mai, og i første omgang vare ut 2023. Beslutningen kom overraskende på søndag, og var ikke en del av de planlagte Opec-møtene.

– Gitt de forebyggende beslutningene som karakteriserer Opec-beslutninger, er det klart at Opec vet noe om etterspørselstrender og lagerbeholdninger som vi ennå ikke helt har oppdatert i forhold til totale tilbud- og etterspørselsbalanser, sier Christyan Malek, som er leder for global energistrategi hos JPMorgan & Chase, til Wall Street Journal.

Mandag morgen la den japanske sentralbanken frem Tankan-rapporten, som tar pulsen på verdens tredje største økonomi fire ganger i året. Den viser pessimisme og nedgang i nye investeringer i næringslivet – for femte kvartal på rad.

– Vi har vært blant de mest pessimistiske for Japans bruttonasjonalprodukt i år. Vi venter at veksten vil forbli flat, sammenlignet med fjoråret, på grunn av nedgang i både eksporten og investeringene, mens konsensus er en vekst på en prosent. Den svake rapporten støttet opp rundt vårt syn, sier makroøkonom Darren Tay hos Capital Economics, i en kommentar til Tankan-rapporten.

Han mener at tjenesteytende sektor i Japan «forblir robust».

Svak global etterspørsel

Den sørkoreanske eksporten falt med 13,6 prosent i mars, viser nye handelsstatistikker som kom i helgen. Dette er sjette måned på rad med nedgang for den handelsavhengige økonomien, og en forverring sammenlignet med i februar, da nedgangen var på 7,5 prosent, sammenlignet med i fjor.

– Dette tyder på at den svake, globale etterspørselen er blitt mer utbredt, skriver seniorøkonom med ansvar for Sør-Korea og Japan hos ING, Min Joo Kang, i en rapport.

Den sørkoreanske importen falt med 6,4 prosent. I februar var nedgangen på 3,6 prosent.

Innkjøps- og forventningsindeksen for Sør-Korea viser en forverring i mars – fra 48,5 i februar til 47,6 i mars. Også i Australia har pmi-indeksen falt – fra 50,5 i februar til 49,1 i mars.

Den australske finansinstitusjonen ANZ er forsiktige optimister på vegne av verdensøkonomien i en dagsfersk rapport. De tror ikke det går mot en global resesjon, men drar frem bankkrisen i USA som en alvorlig risikofaktor.

«De kortsiktige utsiktene for USAs økonomi er svært usikre i kjølvannet av kollapsen av Silicon Valley Bank. Historien viser hvor raskt et problem i banksektoren kan undergrave tilliten til sunne banker hvis det ikke løses raskt. Denne smitterisikoen kan føre til alvorlige forstyrrelser i finanssystemet og makroøkonomien –med negative konsekvenser for økonomiene, skriver ANZ-teamet.