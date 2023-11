Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er et knapt år siden OpenAI lanserte språkroboten Chat GPT for vanlige brukere og for alvor lot verden oppleve et lite innsyn i mulighetene kunstig intelligens vil gi i fremtiden.

Kaoset siden styret overraskende sparket toppsjef Sam Altman kunne ikke Chat GPT-roboten, som er basert på kunstig intelligens, forutse – heller ikke investorer og observatører.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier en partner hos et investeringsselskap som har støttet OpenAI, til Financial Times.

Forlanger endringer

Microsofts toppsjef, Satya Nadella, har gitt intervjuer til næringslivskanalene Bloomberg og CNBC, og podkasten «Pivot», som ledes av den erfarne teknologijournalisten Kara Swisher. Hun intervjuet erkerivalene Bill Gates og Steve Jobs i et svært sjeldent felles intervju i 2007.

I intervjuet med «Pivot» sier Nadella at Microsoft, som partner til OpenAI, burde ha blitt informert av styret i OpenAI om at konsernsjef Sam Altman ville få sparken. Microsoft har forpliktet seg til å investere 13 milliarder dollar i selskapet. Deler av dette er leie av datakapasitet fra Microsoft.

– Det er noe som vil endres i fremtiden, sier han til Swisher.

I et intervju med CNBC er Nadella mer kritisk til måten avsettelsen av Altman ble håndtert på. OpenAIs styret representerer ikke eiere. Styreformann Greg Brockman ble også avsatt under møtet. På mandag beklaget teknologisjef og styremedlem Ilya Sutskever at han aktivt deltok i å kaste Altman og Brockman.

– Slik situasjonen er akkurat nå, er det veldig klart at noe må endres når det gjelder styring. Microsoft skal føre en konstruktiv dialog med styret om dette, sier Microsoft-sjefen.

Åpen for retur til OpenAI

Over 500 OpenAI-ansatte har truet med å si opp hvis styret ikke trekker seg innen 48 timer. Mange kan havne hos Microsoft. Andre teknologiselskaper i Silicon Valley har rullet ut den røde løperen, blant annet nettskytjenesten Salesforce med selskapets mektige toppsjef, Marc Benioff.

Microsoft-sjefen indikerer i et intervju med Bloomberg at han er åpen for at Sam Altman kan returnere til OpenAI.

– Uansett hvor Sam befinner seg, vil han jobbe med Microsoft, sier Nadella.

Satya Nadella sier han ikke har fått noen informasjon fra OpenAI-styret rundt hvorfor de sparket Altman.

– Jeg har ikke blitt fortalt noe. Styret har ikke sagt noe som Sam gjorde, bortsett fra en svikt i kommunikasjonen. Jeg har fortsatt tillit til Sam, hans ledelsesferdigheter og evner. Det er derfor vi ønsker ham velkommen til Microsoft, sier Nadella.

Bloomberg-journalisten Emily Chang, som er en av de mest erfarne teknologijournalistene som dekker Silicon Valley, mener kaoset rundt OpenAI er unikt.

– Dette kan være den mest utrolige historien jeg har dekket i karrieren. Selv etter å ha lyttet til intervjuet, klarer jeg ikke å forstå hva Sam Altman kan ha gjort som skulle føre til at han ble sparket fra OpenAI, skriver hun i en kommentar på Linkedin.

Microsoft-kursen nådde en ny historisk toppnotering på mandag. Selskapet har en børsverdi på 2810 milliarder dollar – 170 milliarder dollar lavere enn Apple.

Kraftig skyts mot styret

Oppmerksomheten er rettet mot de gjenværende styremedlemmene. Den tidligere Facebook-lederen Adam D’Angelo er mest kjent for å ha startet nettsamfunnet Quora. Tasha McCauley er seriegründer og sitter i flere styrer, blant annet GeoSim. Helen Toner er strategidirektør i en tenketank i Washington, D.C.

Thrive Capital, Khosla Ventures og Tiger Global Management har investert I OpenAI. Thrive Capital har gitt ansatte mulighet til å selge aksjer de er blitt tildelt i selskapet med en verdivurdering på rundt 86 milliarder dollar.

Alle selskapene forsøker å beskytte investeringene, og ønsker at Altman kommer tilbake som toppsjef.

Teknologimilliardæren Vinod Khosla, som var den første ventureinvestoren i OpenAI, anmodet sent mandag kveld den nyutnevnte konsernsjefen, Emmett Shear, om å gå av før han blir den eneste gjenværende ansatte i OpenAI.

Time for @eshear to resign before he becomes the only employee of @OpenAI. Time to DM him everyone. — Vinod Khosla (@vkhosla) November 20, 2023

– Helgens drama understreker min mening om at feil styre kan ødelegge selskaper. Imponerende titler som «Strategidirektør Georgetown's Center for Security and Emerging Technology» kan gi en feil forståelse den komplekse prosessen med innovasjon i entreprenørskap, skriver han i et innlegg i The Information.

Han fortsetter med å advare om konsekvensene for utviklingen av kunstig intelligens hvis styret fortsetter.

– Forestill deg gratis legehjelp og nesten gratis utdannelse for hvert barn i verden. Det er hva som står på spill med potensialet fra kunstig intelligens, skriver Khosla.