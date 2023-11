Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter massivt press fra ansatte, partnere og støttespillere ble Sam Altman gjeninnsatt som toppsjef i OpenAI. Styret er erstattet. Selskapet er blitt et av verdens viktigste selskaper siden språkroboten Chat GPT ble lansert for selskaper og privatpersoner i slutten av november i fjor.

Kan true menneskeheten

Det tidligere styret har fortsatt ikke kommet med en forklaring på hvorfor Altman fikk sparken. Det ble sendt ut en kryptisk melding om at han ikke hadde vært «konsekvent oppriktig» i kommunikasjonen. Hverken Altman, partnere eller nøkkelpersoner har delt hva dette skal dreie seg om.

Nyhetsbyrået Reuters og det anerkjente teknologinettstedet The Information mener at forskerne hos OpenAI har hatt et betydelig gjennombrudd nylig i algoritmer til bruk i kunstig intelligens.

OpenAI og Chat GPT? OpenAI er et av de mest innflytelsesrike selskapene innenfor kunstig intelligens.

Selskapet har blant annet skapt det populære språkprogrammet ChatGTP og Dall-E, som kan generere realistiske bilder fra tekstbeskrivelser.

ChatGTP kan brukes av hvem som helst til å løse en rekke oppgaver som før krevde menneskelige evner. Man kan for eksempel bruke den til å forfatte barnebøker, programmere nettsider eller skrive eksamener – som får toppkarakterer.

Selskapet ledes av programmerer og gründer Sam Altman (38). Det ble opprettet i 2015 av Altman sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk, hvor sistnevnte har trukket seg fra styret.

Selskapet skulle opprinnelig være ikke-kommersielt og åpen om hvordan teknologien deres fungerer. I 2019 bestemte likevel OpenAI seg for å bli kommersielle og ikke dele informasjon om selskapets teknologi.

Flere forskere i OpenAI sendte et brev til styret før Altman fikk sparken hvor de advarte om en kraftig kunstig intelligensoppdagelse. Det ble advart om at oppdagelsen kunne true menneskeheten, sier to kilder til Reuters.

OpenAIs teknologidirektør Mira Murati bekreftet overfor ansatte på onsdag at et brev til styret om «Q*» var foranledningen for avskjedigelsen og kaoset, ifølge nyhetsbyrået.

OpenAI skal ha gjort betydelig fremskritt på Q* (Q Star)-prosjektet. Dette skal være selskapets forsøk på å utvikle kunstig superintelligens (artificial general intelligence, AGI.

AGI er definert av OpenAI som kunstig intelligens som er smartere enn mennesker.

– Med enorme databehandlingsressurser var den nye modellen i stand til å løse bestemte matematiske oppgaver. Selv om den kun utførte matematikk på barneskolenivå, gjorde modellens evne til å mestre slike tester forskerne veldig optimistiske med tanke på fremtidig suksess for Q*, sier en kilde til Reuters.

Berkeley-professor om KI: – Et farlig system – Hvordan kan du ha et system som ikke vet hvordan det skal si «jeg vet ikke», det er et farlig system, sier Berkeley-professor Michael I. Jordan. 02:30 Publisert: 24.07.23 — 01:56

Gjennombrudd

Dagen før Altman ble sparket antydet han på en konferanse under Apec-møtet i San Francisco at selskapet hadde et gjennombrudd. Ifølge The Information skapte dette «begeistring og bekymring» i selskapet.

– Jeg tror dette vil være den mest transformerende og fordelaktige teknologien som menneskeheten så langt har skapt, sa Altman forrige torsdag.

Han ga ikke detaljer, men ga flere hint til forsamlingen bestående av toppledere fra hele verden.

– På et personlig plan har jeg fire ganger vært til stede når vi har skjøvet uvitenhetens slør til side og oppdagelsens grenser skyver fremover. Sist dette skjedde var for et par uker siden, sa Altman.

Altman har lenge planlagt for at OpenAI skal være i stand til å utvikle kunstig intelligens-løsninger som er smartere enn mennesker.

Kunstig intelligens (KI) Kunstig intelligens er datasystemer som er designet til å løse problemer selv eller analysere store datamengder, innenfor en ramme. Det kan analysere store mengder data langt raskere enn mennesker og derfor finne mønstre og sammenhenger det er krevende å finne manuelt.

Maskinlæring er en type kunstig intelligens. I dag er all kunstig intelligens i praksis maskinlæring, men begrepene brukes om hverandre.

– Vårt oppdrag er å sørge for at artificial general intelligens gagner hele menneskeheten. Hvis AGI blir vellykket, kan denne teknologien hjelpe oss med å heve menneskeheten ved å fremme velstand, gi kraftig oppsving for verdensøkonomien og bidra i oppdagelsen av ny vitenskapelig kunnskap som endrer grensene for hva som er mulig, skrev Altman i et blogginnlegg tidligere i år.