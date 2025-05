OpenAI dropper profittløftene: – Vi er alle besatt av oppdraget vårt. Dere er alle besatt av Elon

KI-selskapet OpenAI setter på bremsene om å omgjøre seg til et rent kommersielt selskap. Dette er en seier for kritiker Elon Musk. Det reiser nye spørsmål om fremtidig kontroll og kapitaltilgang for KI-giganten.