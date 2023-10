Artikkelen fortsetter under annonsen

Høye renter og inflasjon har ført til at salget av dyre elbiler har stupt. Lagrene fylles opp over hele verden. Bruktmarkedet oversvømmes av biler som de var lange ventelister å få levert under pandemien. Tesla startet priskrigen. Den kinesiske erkerivalen BYD vinner på priskrigen.

Etterspørselssvikt

Panasonic, som er et av Japans største selskaper med over 240.000 ansatte, har vært en av Teslas viktigste samarbeidspartner i over 15 år. Selskapet investerte 50 millioner dollar i elbilprodusenten da det var tvil om Tesla ville klare å overlevere i 2010. Aksjene ble solgt med milliardgevinst.

Under resultatfremleggelsen på mandag advarte Panasonic om at svak etterspørsel etter Tesla Model S og Model X på det amerikanske markedet gjør at batteriproduksjonen ved japanske fabrikker er redusert med 60 prosent sammenlignet med første kvartal.

– Vi har stabilisert lagerbeholdningene, men disse fabrikkene vil ikke kjøre full kapasitet på en stund, sa Panasonics finansdirektør Hirokazu Umeda under resultatpresentasjonen.

Panasonic la frem et rekordsterkt halvårsresultat i det avvikende regnskapsåret som ble avsluttet den 30. september med et overskudd før skatt på 288 milliarder yen (21,5 mrd. kroner). Subsidier fra det amerikanske markedet bidro sterkt.

Finansdirektør Umeda sa at batteridivisjonen ville ha gått med underskudd i siste kvartal uten subsidiene fra USAs Inflation Reduction Act, som er en gigantisk støttepakke i størrelsesorden 370 milliarder dollar, som skal gis gjennom skattelettelser i bytte mot å for eksempel kutte CO2-utslipp.

– Det er et pristak på 80.000 dollar. Ettersom de dyre bilmodellene overskrider denne grensen har etterspørselen avtatt, sa Umeda.

Panasonic produserer batterier til billigere bilmodeller i USA.

Kursfall for Tesla

Resultatfremleggelsen hos Panasonic satte en ny støkk i Tesla-investorer da Wall Street åpnet. Aksjekursen falt med over fem prosent på mandag. Toppsjef Elon Musk advarte under resultatpresentasjonen i midten av oktober om at høye renter har rammet etterspørselen.

Tesla-kursen har falt med 18 prosent på to uker og med en tredjedel siden toppen i juli. Det London-baserte meglerhuset Bernstein satte på mandag et kursmål på 150 dollar på Tesla om 12 måneder på 150 dollar – nesten 25 prosent under dagens aksjekurs.

– Gjennom hele året har Tesla-optimistene hevdet at marginene vil stabilisere seg ettersom kostnadsreduksjonene i økende grad kompenserer for effekten fra priskutt. I stedet har marginene ikke innfridd med forventningene og har falt sekvensielt hvert kvartal i år, skriver Bernstein-teamet, ledet av analytiker Toni Sacconaghi, i en ny rapport.

Konsensus er at Tesla vil produsere rundt 2,3 millioner biler i 2024. Dette er en halv million flere enn i inneværende år. Bernstein tror ikke dette er oppnåelig og mener det vil legge press på marginene og at Tesla må kutte prisene ytterligere.

– Tesla vil oppleve lavere marginer og skuffende enhetssalg. For å øke salget med 500.000 enheter må Tesla kutte prisene med 16 prosent, noe som presser driftsmarginene ned med 750 basispunkter. Vi mener at Tesla muligens må endre leveranseprognosene til under konsensus og stå overfor lavere marginer, skriver Bernstein.

Kinesisk markedsvinner

Tesla avfyrte de første skuddene i priskrigen for nesten ett år siden. Kinesiske konkurrenter har fulgt etter. De tar markedsandeler. Elbilmarkedet vokser kraftig i blant annet Sørøst-Asia. Kinesiske BYD har startet egen produksjon i Thailand og vietnamesiske Vinfast ble børsnotert i USA i høst.

BYD, hvor Warren Buffetts investeringsselskap kjøpte seg inn i 2008, er den store vinneren. Resultatet etter skatt endre på 16,2 milliarder yuan (24,7 milliarder kroner) – 82 prosent høyere enn i fjor og en ny rekord. Omsetningen økte med 38,5 prosent.

– BYD fremstår som det sikreste alternativet mot Tesla på kort sikt, gitt hvor disiplinert de er med å balansere volumvekst med lønnsomhet. De har også økt eksponering mot hybridmodeller, som har tatt markedsandeler i Kina og bidrar til høyere marginer, sier Kevin Net, som er leder for asiatiske aksjer hos Tocqueville Finance, til Bloomberg.

Selskapet solgte over 820.000 biler i tredje kvartal, 53 prosent flere enn i fjor. I september alene solgte BYD like mange biler som hele første kvartal. BYD gikk forbi japanske Suzuki i antall solgte biler i tredje kvartal og ligger kun 400 biler bak Nissan, som er Japans tredje største bilprodusent.

