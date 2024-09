Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) viser frem et bilde han har på kontoret sitt med Kinas daværende visepresident Xi Jinping under et møte i Beijing. Støre var utenriksminister og fylte 50 år den dagen. Mandag reiser Støre tilbake til Kina der han blant annet skal ha et bilateralt møte med Kinas president Xi Jinping.

Foto: Heiko Junge/NTB