Det kunngjorde dommer Tanya Chutkan etter et møte med Trumps forsvarere og representanter fra påtalemyndigheten mandag.

– Folk har rett til en rask og effektiv avgjørelse av denne saken, sa Chutkan.

Det betyr at rettssaken begynner dagen før den såkalte supertirsdagen, da det er nominasjonsvalg i hele 16 delstater.

Supertirsdagen er svært viktig i amerikansk politikk da det ofte avgjør hvem som har best sjanse for å bli det respektive partiets presidentkandidat.

Fakta om tiltalen mot Donald Trump Trump er tiltalt på fire punkter: sammensvergelse for å bedra USA, sammensvergelse for å hindre en offisiell prosess, hindring og forsøk på hindring av en offisiell prosess, sammensvergelse for å hindre noen i å utøve grunnlovsfestede rettigheter.

Ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen av Kongressen 6. januar 2021 til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjennelsen av valgresultatet.

Ifølge tiltalen var mange av demonstrantene villedet av Trump til å tro at visepresident Mike Pence kunne sette valgresultatet til side. De stormet Kongressen fordi Trump villedet dem til å tro at Pence ikke ville gjøre dette, står det i tiltalen.

Ifølge tiltalen løy Trump bevisst da han i tiden etter valget i november 2020 kom med gjentatte påstander om omfattende valgfusk. Han la aldri frem dokumentasjon for påstandene og visste godt at han hadde tapt, ifølge tiltalen.

Tiltalepunktene om å hindre en offisiell prosess har en strafferamme på 20 års fengsel. Punktet om å hindre noen i å utøve rettighetene sine kan gi ti års fengsel.

Rettssaken starter 4. mars 2024. Trump har erklært seg ikke skyldig på alle punktene.

Uenige om dato

Spesialetterforsker Jack Smith, som har etterforsket Trump, ville at rettssaken skulle starte allerede 2. januar 2024, mens Trumps advokater mente at den burde vente til april 2026.

Ingen av forslagene er aktuelle, sa Chutkan til journalister da hun var på vei inn til mandagens møtet.

Trump har tidligere sagt at han mener rettssaken ikke burde finne sted før valget neste år, som er 5. november 2024.

En av fire tiltaler

Saken gjelder en av de fire sakene der det er tatt ut tiltale mot den tidligere presidenten, og den omhandler forsøk på å avvise valgresultatet fra 2020 og stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Tiltalen, som er på til sammen fire punkter, ble tatt ut 2. august, og allerede dagen etter ble det første rettsmøtet holdt der Trump fikk forkynt tiltalen.

