Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre ikke navngitte kilder med kjennskap til planene sier tirsdag til NBC News tirsdag at Twitter-sjef Musk og DeSantis skal delta på et arrangement i regi av Twitter Spaces.

Nyhetsbyråene AFP, Reuters og AP får også bekreftet av ikke navngitte kilder at DeSantis vil kunngjøre sitt kandidatur onsdag.

– Jeg skal intervjue Ron DeSantis, og han har litt av en kunngjøring å komme med, sa Musk på en konferanse tirsdag.

– Det blir aller første gang at noe slikt skjer i sosiale medier og med spørsmål og svar i sanntid, uten manus. Så det kommer til å skje direkte, sier Musk.

Musk har dessuten delt en melding på Twitter fra en Fox News-journalist som sier det samme som NBCs kilder.

44 år gamle DeSantis regnes av mange som ekspresident Donald Trumps (76) sterkeste utfordrer i kampen om den republikanske nominasjonen før presidentvalget i 2024. USAs president Joe Biden (80) har bekreftet at han vil stille til gjenvalg. Så langt har bare to demokrater bekreftet at de vil utfordre ham – advokat og antivaksineaktivist Robert F. Kennedy Jr. (69) og forfatteren Marianne Williamson (70).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.