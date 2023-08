Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyhetsbyrået AP skriver at det er snakk om det største ukrainske droneangrepet siden Russlands fullskalainvasjon av nabolandet for halvannet år siden.

Droneangrepene har blant annet rettet seg mot en flyplass i Pskov-regionen vest i Russland, bare noen få mil fra grensen mot Estland. Der oppsto det en stor brann, ifølge guvernøren og lokale medier.

Fire militære transportfly av typen Ilyushin II-76 ble skadd, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Ubekreftede meldinger i mediene antyder at 10–20 droner ble brukt i angrepet. Bilder i sosiale medier som skal stamme fra stedet, viser kraftig brann.

Stengt flyplass

Guvernør Mikhail Vedernikov har lagt ut en kort video på Telegram der det kan høres eksplosjoner. Han sier det foreløpig ikke er kommet meldinger om personskader.

All flytrafikk til og fra flyplassen er innstilt onsdag, slik at skadene kan vurderes i dagslys. Flyplassen vil være stengt for sivile flyvninger hele dagen, melder Tass.

Flyplassen er også base for et fallskjermregiment som deltok i den første invasjonsbølgen i Ukraina for halvannet år siden.

To drept i Kyiv

I Kyiv omkom to personer da de ble truffet av fallende bygningsrester fra et forretningsbygg i Sjevtsjenkivskyj-distriktet, opplyser Sergei Popko, som leder byens militæradministrasjon, på Telegram.

Han beskriver nattens angrep mot den ukrainske hovedstaden som et omfattende kombinert angrep, utført med droner og raketter. Iranskdesignede Shahed-droner ble sendt fra flere steder, mens det ble skutt raketter fra Tupolev Tu-95 strategiske bombefly, sier Popko, som sier angrepet er det største siden våren.

Ifølge Popko har Ukrainas luftforsvar skutt ned over 20 mål, men det er ikke kjent hvor mange droner og raketter som er avfyrt fra russisk side. Det er også hørt eksplosjoner i havnebyen Odesa i sør og i Tsjerkasy sentralt i landet.

– Rammet fabrikk for rakettkomponenter

Kreml hevder videre å ha skutt ned droner over regionene Orjol, Brjansk, Rjazan, Kaluga og Moskva. Ifølge den uavhengige belarusiske nyhetskanalen Nexta rammet angrepet i Brjansk en elektronikkfabrikk som lager komponenter til russiske Iskander-raketter.

I løpet av natten ble flytrafikken midlertidig stengt ved Moskvas tre hovedflyplasser, Sjeremetjevo, Domodedovo og Vnukovo – noe som nærmest er blitt rutine den siste tiden.

Russisk-innsatte myndigheter på den okkuperte Krimhalvøya melder onsdag morgen at de har kjempet tilbake et droneangrep mot havnen i Sevastopol. De sier det er uklart hvor mange droner det er snakk om, og om de har påført skader.

I grenseregionen Brjansk sier russerne at de har slått tilbake fire ukrainske droner i løpet av natten, mens tre droner skal være skutt ned i Orjol. Det har ikke vært mulig å få uavhengige bekreftelser av de russiske opplysningene.

Hyppigere angrep

Droneangrep mot Krim og russiske regioner er blitt mer og mer vanlig de siste månedene, med Moskva og grenseregioner som Brjansk blant de vanligste målene. Drivstofflagre og flyplasser er blitt rammet av angrep russiske myndigheter sier Ukraina står bak.

Ukrainske myndigheter pleier ikke å ta på seg ansvaret for angrep på russisk jord, men president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt at slike angrep er «uunngåelige, naturlig og fullstendig rettferdige. Ukraina har ikke kommentert de siste angrepene.