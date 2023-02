Artikkelen fortsetter under annonsen

Den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi avsluttet på onsdag et besøk i Moskva, hvor han også møtte president Vladimir Putin. Kinas president Xi Jinping skal ifølge Putin reise til Russland i vår.

Kort tid før den russiske invasjonen av Ukraina for ett år siden avla Putin et besøk i Kina, hvor han møtte sin kinesiske kollega. Xi og Putin kom med en erklæring om at forholdet hadde utviklet «i vennskapets og det strategiske partnerskapets ånd».

– Kina har valgt side

Kina har utarbeidet en skisse av hva en fredsplan innebærer. Wang har sagt at det vil inkludere krav om at de to landenes landområder skal «respekteres», beskyttelse av kjernekraftanlegg og forbud mot å bruke biologiske våpen.

Kina planlegger å legge frem «fredsskissen» på årsdagen for den russiske invasjonen 24. februar.

– Jeg tviler ikke på Beijings ønske om fred, men samtidig virker forslaget utrolig. For at det skal være troverdig må Kina bli sett på som en uavhengig megler. Kina har tydeligvis valgt side i denne konflikten, sier seniorforsker Raffaello Pantucci ved S. Rajaratnam School of International Studies, som også har skrevet en bok om den kinesiske utenrikspolitikken, til Bloomberg.

Xi og Putin har hatt minst fire videosamtaler siden krigen startet. Xi har fortsatt ikke kontaktet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Kina er dypt bekymret for en eskalering av Ukraina-konflikten og at den muligens kommer ut av kontroll og vil spre seg. Vi oppfordrer visse land om umiddelbart å slutte å kaste bensin på bålet, slutte å skyve skylden over på Kina og slutte å rope «Ukraina i dag, Taiwan i morgen», sa utenriksminister Qin Gang denne uken.

– En rød linje

USAs utenriksminister sa nylig at Kina vurderer å sende våpen til Russland. Dette har Kina avvist.

– Bekymringen vi har nå er basert på informasjon vi har om at de vurderer å gi dødbringende støtte. Vi har gjort det veldig klart for dem at det vil forårsake et alvorlig problem for oss og i forholdet til Kina, sa Antony Blinken til CBS.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at han ikke har bevis for kinesisk våpenstøtte, men advarer om at hvis det skjer vil det være en «rød linje» i forholdet med EU. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa at det er bekymring for at Kina vil støtte Russland med våpen.

– USA vil jobbe for å identifisere og stenge kanalene som Russland forsøker å benytte for å utstyre og finansiere forsvaret med. Kina produserer ikke de mest avanserte databrikkene som Russland har behov for. Nesten 40 prosent av de mindre avanserte databrikkene de mottar fra Kina har defekter, sa USAs visefinansminister Wally Adeyemo i en tale hos Council on Foreign Relations på tirsdag.

USA har innført sanksjoner mot en rekke kinesiske selskaper som skal ha eksportert produkter og tjenester til Russland. Kina og Hongkong utgjorde nesten 90 prosent av eksport av databrikker til Russland fra mars til desember i 2022, ifølge Silverado Policy Accelerator.

«Det er en villfarelse hvis USA tror de kan avspore Kina ved å true med å skade kinesiske selskapers interessert. Kina har styrke og klokskap til å motstå denne typen press og trusler», skriver den statseide kinesiske avisen Global Times på torsdag.

– Spørsmål om produksjonskapasitet

Kilder i Biden-administrasjonen sier til Wall Street Journal at de vurderer å offentliggjøre etterretningsinformasjon som de mener viser at Kina vurderer direkte våpenstøtte til Russland for bruk i Ukraina.

– Inntil må har det vært en viss uklarhet om hvilken praktisk hjelp Kina kan gi Russland. Etterretningen USA og allierte nå har er mye mindre tvetydelig, sier en kilde til næringslivsavisen.

Kina er en av verdens største våpenprodusenter med alt fra langdistanse artillerisystemer og raketter til avanserte droner og ikke minst standard ammunisjon. De russiske lagrene er i ferd med å gå tomme og landet mangler produksjonskapasitet.

Kina er en av verdens største våpenprodusenter med alt fra langdistanse artillerisystemer og raketter til avanserte droner og ikke minst standard ammunisjon. De russiske lagrene er i ferd med å gå tomme og landet mangler produksjonskapasitet.

– Dette dreier seg ikke så mye om teknologi. Det er først og fremst et spørsmål om produksjonskapasitet. Kina kan, spesielt hvis vi snakker om bakkevåpen, være sterkere enn Russland og hele Nato til sammen, sier Kina-spesialist og direktør ved Center for Comprehensive European and International Studies i Moskva, Vasily Kashin, til Wall Street Journal.