Det interne dokumentet er datert høsten 2021 og viser i detalj hvordan Belarus i økende politisk, økonomisk og militær grad angivelig skal slås sammen med og innlemmes i Russland innen 2030.

Det er gravejournalister som inngår i et internasjonalt samarbeid mellom svenske Expressen , amerikanske Yahoo News, estlandske Delfi, det London-baserte Dossier Center, den ukrainske avisen Kyiv Independent, den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, de tyske radionettverkene Westdeutscher Rundfunk og Norddeutscher Rundfunk, polske Frontstory, sentraleuropeiske VSquare og Belarusian Investigative Center som omtaler dokumentet tirsdag.

– Russlands mål når det gjelder Belarus er de samme som med Ukraina. Forskjellen er at man i Belarus vil bruke tvang fremfor krig. Det endelige målet er fortsatt full innlemmelse, sier Michael Carpenter, USAs ambassadør til OSSE, til Yahoo News.

Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja beskriver innholdet i dokumentet som «en trussel mot det belarusiske folket og den belarusiske staten».

Kreml har ikke svart på Yahoo News' henvendelser om kommentarer til saken.

Lignende planer skal også finnes for Estland, Latvia og Litauen, samt Moldova og Ukraina, skriver Expressen.