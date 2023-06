Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdateres!

Reuters meldte klokken 19.30 at Wagner-sjef Prigozjin hadde instruert leiesoldatene om snu tilbake:

– Vi vender tilbake til basene for å unngå blodbad, sa han.

Få minutter før dette ble det samme meldt fra belarusiske myndigheter, men utover dette var situasjonen svært uavklart. Ordren skal ha bli gitt gjennom en lydmelding på Telegram.

Belarus president Aleksandr Lukasjenko rykket ut og sier han har fremforhandlet en avtale med Wagner-sjef Prigozjin, som dreier seg om å «deeskalere situasjonen». Denne avtalen skal garantere leiesoldatenes sikkerhet.

Rett før klokken 22 bekrefter russiske myndigheter at det er inngått en avtale med Wagner-gruppen, og det kommer frem at Prigozjin skal flytte til Belarus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Viktigere enn å straffe folk

Det er ikke kjent om avtalen innebærer at Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, som Prigozjin har vært særlig kritisk til, går av.

Ifølge Financial Times' Moskva-korrespondent Max Seddon skal russiske myndigheter ha droppet alle siktelser mot Prigozjin, og det samme skal gjelde Wagner-soldatene som deltok i hærtoget mot Moskva.

Wagner-soldater som ikke deltok skal signere kontrakter med det russiske forsvarsdepartementet.

– Å unngå blodsutgytelse var viktigere enn å straffe folk, sier Kreml i en uttalelse.

Før snu-ordren skal Wagner-kolonnen ha vært innen 200 kilometer fra Moskva.

Ukrainsk offensiv

Russiske styrker hadde i påvente av at leiesoldater fra Wagner-gruppen skulle ankomme etablert maskingeværstillinger rett sør for Moskva, ifølge avisen Vedomosti.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Reuters melder også at Wagner-kolonnen på vei mot Moskva talte 5000 soldater, og viser til en ikke-navngitt kilde tett på prorussisk ledelse i ukrainske Donetsk.

Kolonnen ledes av Wagner-kommandant Dmitrij Utkin.

Parallelt med dette meldte ukrainske myndigheter i 19-tiden at de går inn for nye offensiver på østfronten i Ukraina, ifølge AFP. Ukraina hevder også å ha rykket frem ved flere områder langs østfronten.

Innfører tiltak i Moskva

Reuters har også meldt at Moskvas ordfører Sergej Sobjanin ber byens innbyggere om å la være å bevege seg rundt i hovedstaden. Tidligere lørdag ble det også iverksatt antiterrortiltak.

Dette ble meldt i 17.30-tiden, en drøyt time etter at Wagner-gruppen har inntatt Lipetsk, et fylke rundt 440 kilometer sør for Moskva.

Lipetsk ligger mellom Moskva og fylket Voronezj, der Wagner-styrkene tok kontroll over militære anlegg. Guvernøren har bekreftet at regjeringsstyrker «gjennomfører operasjoner».

Putins talsmann sier presidenten fortsatt er på jobb i Kreml og avviser spekulasjoner om at han skal ha forlatt Moskva.

En kolonne med leiesoldater fra Wagner på vei mot Moskva. Her utenfor byen Voronezj, i bakgrunnen et brennende oljedepot. (Foto: STRINGER/Reuters/NTB) Mer...

Guvernøren i Voronezj bekreftet ifølge Reuters lørdag ettermiddag at russiske styrker «gjennomfører operasjoner» mot Wagner-soldater, men han bekrefter ikke at de angripes fra luften.

– Som et ledd i antiterroroperasjonen i Voronezj-regionen utfører den russiske føderasjonens væpnede styrker nødvendige operasjoner, skriver Aleksandr Gusev i sosiale medier.

Ifølge Gusev brenner det i en drivstofftank på et oljelager i Voronezj, men det er ikke kjent hva årsaken er. Over 100 brannmannskaper jobbet ifølge Gusev lørdag å få kontroll over brannen.

Dette er Wagner-gruppen: Wagner-gruppen er en privat militært selskap med rundt 25.000 mann. Det ledes av Jevgenij Prigozjin (62), og driver krigføring for Russland i Ukraina, Syria og en rekke land i Afrika.

Prigozjin og Wagner har de siste månedene vært i åpen konflikt og kamp om innflytelse med den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov. Prigozjin har tidligere vært en nær alliert med president Vladimir Putin. Han kommer, som Putin, fra St. Petersburg, og har en bakgrunn pølseselger, restauranteier og leverandør av mat og drikke til Kreml, noe som har gitt ham tilnavnet «Putins kokk».

Fredag kom Prigozjin med voldsomme utfall mot ledelsen i Moskva og anklaget dem blant annet for å ha beordret angrep mot hans menn. Det er ikke bekreftet at slike angrep har funnet sted.

Det russiske forsvarsdepartementets svar var at Prigozjins anklager «ikke er i samsvar med virkeligheten og utgjør en informasjonsmessig provokasjon».

Skal ha tatt to millionbyer

Leiesoldater fra Wagner-gruppen tok lørdag morgen kontroll over alle militære anlegg i de to russiske millionbyene Rostov-na-Donu og Voronezj, som begge ligger sør i Russland.

Rostov-na-Donu ligger rundt 1300 kilometer sør for Moskva, og bilder fra byen viste væpnede menn utenfor offentlige bygninger. Voronezj ligger bare 500 kilometer sør for Moskva.

Wagner-soldater skal ha tatt kontrollen her i storbyen Rostov-na-Donu. (Foto: STRINGER/Reuters/NTB) Mer...

Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin hevdet at hans menn kontrollerer alle militære anlegg i byen, inkludert de russiske regjeringsstyrkenes hovedkvarter og flyplassen. Dette ble ikke bekreftet fra annet hold.

Det russiske militærets sørkommando ligger i Rostov-na-Donu, og mye av krigen i Ukraina styres nettopp herfra. Spørsmålet var hvilken betydning det har for operasjonene i Ukraina at Wagner tok over.

Wagner-soldater har tatt kontrollen og pågriper en mann i millionbyen Rostov-na-Donu. (Foto: STRINGER/AFP/NTB) Mer...

Wagner jobber også på vegne av russiske myndigheter i minst 20 land rundt om i verden, særlig i Midtøsten og Afrika. Spørsmålet er nå hva som skjer med disse soldatene nå som lederen Prigozjin er ettersøkt av Kreml og Wagner-soldater i Russland bombes av det russiske militæret.

I en videomelding på Telegram sa Prigozjin at hans soldater vil innta Moskva dersom ikke Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu forsvarssjef Valerij Gerasimov kommer til Rostov-na-Donu for å møte ham.

Det er ikke kjent om Sjojgu vil møte Prigozjin, selv om Wagner-gruppen har snudd.

Vil styrte ledelsen

Militærbloggere meldte lørdag at russiske spesialstyrker har tatt seg inn i Wagner-gruppens hovedkvarter i St. Petersburg.

President Vladimir Putin gjorde det i en TV-tale samtidig klart at han ikke vil tillate borgerkrig i Russland og at landets regjeringshær har fått vide fullmakter til å slå ned opprøret.

President Vladimir Putin i en tv-tale lørdag morgen. (Foto: Pavel Bednyakov/AP/NTB) Mer...

Putin kalte videre Prigozjin en forræder som har ført leiesoldatene under sin kommando bak lyset. Han oppfordret videre det russiske folk til å stå sammen mot trusselen og sa at alle som gjør væpnet motstand vil bli sett på som forrædere.

– Jeg krever at det blir en slutt på disse kriminelle handlingene, sa Putin.

– Jeg vil gjøre alt for å beskytte Russland og landets grunnlov, la han til.

Trusler

Prigozjin la natt til lørdag ut flere lydmeldinger der han sverget på at Wagner-gruppens 25.000 leiesoldater vil styrte den russiske militærledelsen.

Videre truer han med at de vil «knuse alle» som forsøker å stanse dem og at de er villige til å ofre livet i kamp mot de russiske regjeringsstyrkene.

Wagner-soldater i aksjon i Rostov-na-Donu. (Foto: STRINGER/Reuters/NTB) Mer...

– Vi dør for det russiske folk, sa han.

Prigozjin hevder også at Wagner-soldatene har skutt ned et russisk militærhelikopter. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.