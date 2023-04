Artikkelen fortsetter under annonsen

Omsetningen hos Samsung Electronics endte på 63.750 milliarder won (nesten 48 milliarder dollar, 505 milliarder kroner) i årets tre første måneder. Dette var lavere enn konsensus, men i tråd med guidingen fra Samsung mot slutten av kvartalet.

Driftsresultatet stupte med 95 prosent – fra 14.120 milliarder won i fjorårets første kvartal til 640 milliarder won (5,1 milliarder kroner). Dette er det svakeste driftsresultatet siden etterdønningene av finanskrisen i 2009.

– Samsung har lagt frem skuffende tall for første kvartal, men samtidig kutter de produksjonen av dataminnebrikker. Markedet reagerer positivt til dette sier analytiker SK Kim hos Daiwa Securities Capital Markets til CNBC Asia.

Aksjekursen falt idet Seoul-børsen åpnet, men har tatt seg svakt opp med 0,3 prosent i løpet av formiddagshandelen. Aksjekursen har steget med 15,9 prosent siden nyttår.

Skal investere 2400 mrd. kroner

PC-salget stupte med rundt 30 prosent i verden i første kvartal, viser statistikker fra IDC og Canalys. Det har også vært seks kvartaler med nedgang i salget av smarttelefoner. Alt dette slår negativt ut for Samsung og konkurrerende databrikkeselskaper.

Samsung sier de vil opprettholde investeringene på samme nivå som i fjor og investeringsplanene er ikke endret.

Selskapet la frem planer i mars om å delta med investeringer på 2400 milliarder kroner i å bygge verdens største og mest moderne databrikkefabrikkanlegg i Yongin, like sør for Seoul.

Dataminnemarkedet, som er verdt 160 milliarder dollar i året, er svært syklisk og det kan komme en rask oppgang i etterspørselen i løpet av kort tid.

Markedet domineres av Samsung, SK Hynix og Micron. Alle tre har kuttet i produksjonen av dataminnebrikker de siste ukene.

Databrikkedivisjonen gikk på et tap på 4580 milliarder won (36,3 milliarder kroner) i kvartalet. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at de venter en gradvis bedring i løpet av andre kvartal i tråd med at kundene bygger ned lagerbeholdningene.

Kan gå mot underskudd

Inneværende kvartal kan bli vanskelig og analytikere forbereder seg på det første underskuddet siden 2009.

– Vi kan ikke utelukke sannsynligheten for at ender i rødt når effekten fra salget av nye smarttelefonmodeller avtar, sier analytiker Hwang Min-sesong hos Samsung Securities til nyhetsbyrået Yonhap.

Samsung er verdens største smarttelefonprodusent med en markedsandel på 22 prosent. Smarttelefonsalget falt med 12 prosent i første kvartal, ifølge analyseselskapet Canalys.

Det sørkoreanske selskaper lanserte Galaxy S23-serien i første kvartal i direkte konkurranse med toppmodellene fra Apple.

