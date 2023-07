Artikkelen fortsetter under annonsen

Handelsstatistikkene for industrilandene i Asia viser at etterspørselen etter elektronikk har stupt i første halvår og prisene har fulgt etter. Databrikkeeksporten fra Sør-Korea falt med 35,7 prosent i mai. Verdien av de mest avanserte databrikkene falt med 53,1 prosent. Det er håp om å se bunnen.

Verst siden finanskrisen

En liten uke etter andre kvartal ble avsluttet er Samsung Electronics, Sør-Koreas største selskap, klar med foreløpige resultater. Samsung har lagt bak seg det verste halvåret siden etterdønningene fra finanskrisen i 2009.

Omsetningen falt med hele 22 prosent til 63750 milliarder won (525 milliarder kroner) – verre enn anslagene fra analytikere, som var på en 20 prosent nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Les også: Børsvinner advarer om opptrapping av handelskrig mellom USA og Kina

Driftsresultatet stupte med hele 96 prosent – til 600 milliarder won (4,9 milliarder kroner). Dette var svakt bedre enn konsensus, som lå på 531 milliarder won (5,3 milliarder kroner). Det var samme utvikling i første kvartal med et resultatfall på 96 prosent.

Databrikkevirksomheten isolert gikk på et tap. Hvor stort blir kjent når det offisielle resultatet legges frem senere i juli.

– Vi mener det verste kvartalstapet fra halvledervirksomheten var i første kvartal, sier analytiker Giuni Lee hos den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs i en ny rapport, ifølge Bloomberg.

Ser mot 2024

Samsung er verdens største produsent av databrikker og kontrollerer markedet for dataminne sammen med SK Hynix og amerikanske Micron. Dataminneprisene, som benyttes i nesten alt av elektroniske produkter, falt med mellom 13 og 18 prosent i siste kvartal, ifølge analyseselskapet TrendForce.

Samsung Electronics, og konkurrentene, har redusert produksjonen gjennom siste kvartal i håp om å øke prisene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Lagerbeholdningene forblir høye til tross for at databrikkeprodusentene forsøker å redusere tilbudet. Selv om dette kan bidra til å redusere prisfallet vil ikke en målbar økning i prisene komme før i 2024, skriver Trendforce-analytikerne Bryan Ao og Sean Lin hos Trendforce i en ny rapport.

Volatil eksportøkonomi

Opptrappingen i handelskrigen mellom USA og Kina, hvor begge land har innført restriksjoner, gjør situasjonen svært vanskelig. Sør-Korea eksporterte 55 prosent av alle databrikker til Kina i 2022, med Vietnam og Taiwan på de to neste plassene med henholdsvis 12 prosent og ni prosent.

Samsungs aksjekurs har steget med 27 prosent siden nyttår. Utenlandske investorer har kjøpt Samsung-aksjer for nesten 100 milliarder kroner, ifølge finansinstitusjonen CLSA. Samsung investerte over 80 milliarder kroner i første kvartal.

– Hvis etterspørselen kommer tilbake, er de klare, sier senioranalytiker Sanjeev Rana hos CLSA til New York Times.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Salget av personlige datamaskiner og smarttelefoner har falt siden 2021. I første kvartal falt pc-salget med 28 prosent til det laveste nivået på ti år, ifølge Counterpoint Research.

Den sørkoreanske sentralbanken påpeker i en rapport at landets eksport er 2,7 ganger mer volatil enn den japanske eksporten. Sentralbanken anbefaler selskaper som Samsung Electronics om å gjøre mer for å redusere risikoen fra enkeltprodukter, blant annet dataminnebrikker.

– Ikke ledende

Amerikanske databrikkeselskaper som Nvidia og AMD har ridd kunstig intelligens-bølgen (KI) gjennom hele året. Nvidia, som utvikler avanserte dataprosessorer, er den store børsvinneren med en oppgang på nesten 200 prosent i år.

Nvidia utvikler avanserte grafikkort og dataprosessorer, men benytter den taiwanske kontraktsprodusenten TSMC til selve produksjonen. Nvidia har valgt Samsung-konkurrenten SK Hynix til en ny type dataminnebrikker til bruk i kunstig intellings-prosessorer.

– Problemet med Samsung er at de alltid ønsker å være store. De bruker enormt mye penger, men de er ikke ledende innen teknologi lenger. Samsung er større enn Apple innenfor smarttelefoner, men hvor mange mener at Samsung er bedre på smarttelefoner enn Apple, spør analytiker Nam Hyung Kim hos Arete Research, ifølge New York Times.

Kyung Kye-hyun, som leder Samsungs databrikkedivisjon, innrømmet nylig at Samsung ligger flere år bak TSMC.

– Vi kan gå forbi TSMC innen fem år. Databrikker fra Samsung vil være selve kjernen i kunstig intelligens-datamaskiner i 2028, sa Kyung på et universitet, ifølge næringslivsavisen Korea Economic Daily.

Samsung har lagt frem svært ambisiøse investeringsplaner. De neste 20 årene skal de investere over 2500 milliarder kroner sammen med den sørkoreanske staten i hva de kaller en «megaklynge» i Gyeonggi-provinsen for databrikkeproduksjon.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.