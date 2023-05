Artikkelen fortsetter under annonsen

Sør-Korea klarte å unngå en resesjon i første kvartal etter en ørliten vekst på 0,3 prosent sammenlignet med fjorårets tre siste måneder. Internasjonale finansinstitusjoner er delt i synet på hvor Asias fjerde største økonomi vil havne. Veksten vil i beste fall havne på under én prosent i 2023.

Sterke motvinder

For tredje rentemøte på rad satt den sørkoreanske sentralbanken stille i båten under rentemøtet på torsdag. Bank of Korea var blant de første til å se faresignalene fra en høyere prisvekst for nesten to år siden. I perioden fra august 2021 til januar i år ble renten satt opp med tre prosentpoeng.

Finansinstitusjonen ING advarer i en ny rapport om det blåser opp til storm.

– Det er sterke motvinder for det sørkoreanske eiendomsmarkedet. Det har vært en berg-og-dal-banetur de siste årene. Eiendomsprisene skjøt i været i 2020–21 før de stupte raskt mot slutten av 2022. Siden den gang har prisene holdt seg lave, skriver seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i en ny rapport.

Det sørkoreanske eiendomsmarkedet er unikt i Asia. 44 prosent eier ikke egen bolig. Leietagere betaler et engangsinnskudd tilsvarende 70 prosent av boligens verdi for to års leie. Utleier tilbakebetaler dette beløpet når kontrakten avsluttes. Sørkoreanske medier har meldt om omfattende svindel.

– Vi har argumentert for at eiendomsmarkedet vil fortsette å stagnere gjennom 2023. En ny oppgangsperiode kommer om to til tre år, ifølge ING.

Société Générale Securities i Seoul har analysert de underliggende økonomiske statistikkene for første kvartal.

– Jeg ser ingen tegn til styrke fra de detaljerte tallene om den fremtidige utviklingen for økonomien, sa makroøkonom Oh Suk-Tae til Reuters, som mener det bør være mulig å oppnå en vekst på 0,8 prosent i år.

Venter rentelutt

ING og Capital Economics mener det kommer snarlige rentekutt.

– Vi tror ikke det vil ta lang tid før sentralbanken begynner å kutte renten. Når prisveksten faller tilbake, økonomien sliter og nedgangen i eiendomsmarkedet bare blir dypere tror vi at den vil starte med lettelser i august. Det er tidligere enn hva andre venter, skriver senior Asia-økonom Gareth Leather i en ny rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet skriver at prispresset er i ferd med å lette og at inflasjonen er på vei ned.

– Svak eksport, høye renter og problemene i eiendomssektoren ser ut til å veie tungt for veksten det kommende året. Vi venter en vekst under trend, og lavere enn konsensus, sier Leather.

Eksportkollaps

Den sørkoreanske eksporten har falt sammenhengende de syv siste månedene, senest med en 14,2 prosent nedgang i april. Handelen med Kina, som er Sør-Koreas største og viktigste handelspartner, falt med 26,5 prosent. Dette var den 11. måneden med en nedgang til nabolandet.

Eksport av databrikker kollapset i april med en nedgang på 41 prosent. Foreløpige handelstall for mai, som kom denne uken, viser at nedgangen fortsetter.

– Det virker som at den svake eksportutviklingen fortsetter for mai. De første 20 handelsdagene falt den med 16,1 prosent sammenlignet med i fjor. Som ventet forble databrikkeeksporten og Kina-eksporten svak. Det er også et bekymringsfullt tegn at den svake eksportutviklingen sprer seg til utviklede markeder, skriver ING i morgenrapporten på fredag, og viser til en nedgang i eksporten til USA fra Sør-Korea.