Eksport av varer og tjenester utgjorde 187 prosent av verdiskapingen i Singapore i fjor. Dette er høyest i verden. I Norge utgjør eksport rundt 55 prosent av bruttonasjonalprodukt. Den handelsavhengige økonomien i Asia har ristet av seg pandemien og forsøker å navigere seg gjennom nye stormer.

– Bremset merkbart

Singapore fikk en økonomisk vekst på 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge foreløpige økonomiske statistikker som ble lagt frem fredag morgen. Dette er svakt bedre enn konsensus fra Bloomberg hvor det lå an til en nedgang på 0,2 prosent. Veksten var på 0,3 prosent sammenlignet med første kvartal.

– Et svakt resultat og dystre utsikter, er oppsummeringen fra Capital Economics.

I fjor fikk Singapore en økonomisk vekst på 3,6 prosent.

«Den singaporske økonomien har bremset merkbart siden siste kvartal av 2022. Den svake verdenshandelen har tynget. En dyp nedgang i den globale elektronikkindustrien og bankrelatert stress internasjonalt har dempet Singapore vekstutsikter», skriver sentralbanken i en rapport.

I den siste prognosen fra sentralbanken antas det at veksten for året vil havne på mellom 0,5 og 2,5 prosent, og at det er mest sannsynlig at den havner rundt midtpunktet – på rundt 1,5 prosent.

Dette er altfor positivt, ifølge Capital Economics, som ifølge de siste oppdateringene mener Singapore vil få en økonomisk vekst på 0,5 prosent for hele året.

– Økonomien unngikk en resesjon i andre kvartal, men vi forventer at veksten kommer godt under konsensus i år ettersom høye renter og svakere internasjonal etterspørsel veier tungt på den økonomiske aktiviteten, skriver makroøkonom Shivaan Tandon hos analyse- og rådgivningsselskapet.

Sentralbanken innrømmer det er betydelig usikkerhet.

«Utsiktene på kort sikt er usikre med en betydelig nedsiderisiko», innrømmer Monetary Authority of Singapore (MAS).

Venter på kinesiske turister

Finansinstitusjonen ING mener at den overraskende veksten i andre kvartal skyldes økt aktivitet ved kjøpesentrene, ikke minst takket være at turistene er på vei tilbake. Industriproduksjonen falt med 7,5 prosent i kvartalet.

– Tjenesteindustrien som helhet ekspanderte med tre prosent sammenlignet med i fjor, en mye raskere vekst enn i første kvartal da den var på 1,8 prosent, skriver analysesjef for Asia, Robert Carnell, i en rapport fra Singapore-avdelingen.

Ifølge statistikker fra reiselivsorganisasjonene har det vært over en million ankomster til Singapore hver måned siden mars og mange turister har penger på å bruke til shopping.

– Den fremtidige oppgangen vil hovedsakelig komme fra reiselivssektoren, skriver HSBCs makroøkonom Yun Liu i en halvårsoppdatering på Singapores økonomi.

Liu peker på at antall kinesiske turister fortsatt er på under en tredjedel av hva det var før pandemien. Det er etablert direkteruter mellom kinesiske byer og Changi-flyplassen i Singapore.

– Dette baner vei for en økning i kinesiske turister de kommende månedene og vil støtte tjenesteytende sektor. Singapore er godt posisjonert til å lede hele regionen med en rask økonomisk oppgang, skriver HSBC-økonomen.

