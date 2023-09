Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er første gang Hongkong ikke er rangert som nummer én på indeksen siden oppstarten. Forventningen er at byen vil falle ytterligere ettersom Kinas kommunistparti fortsetter å innskrenke friheter av alle slag, sier Fred McMahon fra Fraser Institute.

Rapporten måler økonomisk frihet gjennom å analysere politikk og institusjoner i 165 jurisdiksjoner. Blant de undersøkte faktorene er regulering, internasjonal handelsfrihet, offentlig sektors størrelse, rettssystemet, eiendomsrettigheter og pengepolitikk.

Hongkong har falt fra førsteplassen på grunn av nye regulatoriske hindre for markedstilgang, begrensninger på ansettelse av utenlandsk arbeidskraft, og økende forretningskostnader.

Økende innblanding i rettsstaten og svekket tillit til rettsvesenets uavhengighet bidratt til nedgang i byens poengsum for rettssystem og eiendomsrettigheter.

– Disse undertrykkelsene, i kombinasjon med myndighetenes forsøk på å kontrollere privat sektor, har uunngåelig ført til redusert økonomisk frihet. Hongkongs velstand vil sannsynligvis lide som et resultat, sier seniorforsker Matthew Mitchell ved Fraser Institute.

Venezuela tar nok en gang bunnposisjonen, mens land som Nord-Korea og Cuba ikke kan rangeres på grunn av manglende data.

Norge havner på en 29. plass – langt bak Danmark (7. plass) og Sverige, som ligger på en 17. plass. En stor offentlig sektor er hovedårsaken til at Norge havner lavt, ifølge rapporten.