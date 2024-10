Sterk vekst til tross for global uro

Singapore har lagt bak seg et solid kvartal med en økonomisk vekst på over fire prosent sammenlignet med i fjor. Den asiatiske eksportveksten ventes å havne på 7,4 prosent i år – høyest i verden, ifølge Verdens handelsorganisasjon. Her fra Chinatown i Singapore.

Foto: Roslan Rahman/AFP/NTB