I tråd med forventningene besluttet Fed å holde styringsrenten uendret under onsdagens rentebeslutning klokken 20 norsk tid.

Samtidig varsler sentralbanken at den vil holde styringsrenten høyere og over lengre tid enn det markedet først hadde antatt. Renteprognosene for 2024 og 2025 er oppjustert, og antall rentekutt som nå er ventet i 2024 er blitt halvert fra fire til to kutt.

– Fed reduserer antall «planlagte» rentekutt til neste år klart mer enn hva markedet hadde sett for seg, og dette er helt klart en svært haukaktig overraskelse for markedet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til DN.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Opp syv basispunkter

Feds «hauktaktige overraskelse» førte også til at den toårige amerikanske statsrenten, som er særlig sensitiv for endringer i forventninger til Feds styringsrente, steg kraftig.

Kort tid etter Feds rentebeslutning var renten på den toårige statsobligasjonen opp ni basispunkter fra 5,06 til 5,15 prosent.

Nordeas makroøkonom Dane Cekov.

I likhet med Hov anser sjefstrateg Dane Cekov i Nordea Feds nye renteprognoser som «haukaktige».

At sentralbanken fortsatt venter en ytterligere renteheving i år, mener han ikke er særlig overraskende.

– Hadde de gått vekk fra planen om en ytterligere renteheving ville det vært tidenes jubel, og markedet ville tenkt at et kutt ville være rett rundt hjørnet, sier Nordea-strategen.

I likhet med Fed venter han en ytterligere renteheving før rentetoppen er nådd.

Haukaktig «Haukaktig» blir brukt for å beskrive en holdning der man tar til orde for en innstrammende politikk for å holde bukt med inflasjonen, for eksempel ved å heve styringsrenten.

Tror rentetoppen er nådd

Til sammenligning tror sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank at dagens rentebeskjed tyder på at rentetoppen i USA nå er nådd.

– Jeg tror rentetoppen nå er nådd i USA, og at vi når den i Norge i morgen. Det er tegn til at sentralbanken ser for seg en kraftig rentenedgang de neste to årene, samtidig som de er forsiktige med å si dette, fordi jobben med å få ned inflasjonen ikke er gjort, sier Knudsen til DN.

Sjeføkonom i SR-Bank Kyrre Knudsen

At sentralbanken enda ikke har fått bukt på inflasjonen, viste inflasjonstallene for august i forrige uke som var noe høyere enn ventet. Det igjen førte til at markedet priset inn rundt 50 prosent sannsynlighet for at Fed vil heve renten ytterligere en gang før året er omme.

– Selv om inflasjonen er på vei ned, gjør den underliggende inflasjonen at Fed er noe bekymret. Sentralbanken er avhengig av en lengre periode med stabil og fallende inflasjon, før den tar ned renten, forklarer Knudsen.

Feds «forsiktige» tilnærming, mener han kommer av at sentralbanken har bommet på rentebanen tidligere.

– Men med mindre vi får et sjokk i økonomien, er min følelser at vi er på toppen, konkluderer han.

Endte med bredt fall

De ledende amerikanske børsindeksene onsdag reagerer blandet etter rentebeskjeden klokken 20 norsk tid. Sett bort fra brede S&P som falt rundt 0,2 prosent, holdt Nasdaq og Dow Jones seg så å si uendret.

Nøkkelindeksene surnet imidlertid etter Fed-sjef Jerome Powells tale. Slik så det ut for de tre nøkkelindeksene da Wall Street stengte klokken 22 norsk tid:

Industritunge Dow Jones endte ned 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,5 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,9 prosent.

