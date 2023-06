Artikkelen fortsetter under annonsen

Sturgeon ble brakt inn til avhør som en del av en etterforskning av økonomiske uregelmessigheter. Søndag kveld kom nyheten om at den tidligere toppolitikeren er løslatt, melder Sky News.

Ifølge nyhetskanalen er det ikke tatt ut ytterligere siktelser mot Sturgeon.

– Å befinne meg selv i den situasjonen jeg gjorde i dag når jeg er sikker på at jeg ikke har gjort noe ulovlig, er både et sjokk og dypt foruroligende. Jeg vet utvilsomt at jeg ikke har gjort noe galt, skrev hun på Twitter.

Dette var den tredje arrestasjonen i saken, som ryster det politiske miljøet i Skottland, lenge dominert av Det skotske nasjonalistpartiet (SNP).

– En 52 år gammel kvinne er i dag … blitt pågrepet, mistenkt i forbindelse med den pågående etterforskningen av finansieringen og økonomien til Det skotske nasjonalistpartiet, het det i en uttalelse fra politiet.

En talsperson for Sturgeon sa at den tidligere SNP-lederen frivillig forklarte seg for politiet. Hun sitter i varetekt og blir avhørt av etterforskere, la politiet til.

Også ektemannen arrestert

Sturgeons ektemann Peter Murrell, den tidligere administrerende direktøren for SNP, ble arrestert i april som en del av saken.

Murrell har lenge måtte svare for hvordan partiet har brukte 600.000 pund – rundt 8 millioner kroner. Pengene var øremerket kampanjen for skotsk uavhengighet, men fra flere hold hevdes det at pengene ble brukt til andre formål.

Sturgeon gjorde sin siste opptreden som førsteminister i det skotske parlamentet i mars. Etter mer enn åtte år ved roret sa Sturgeon i februar at hun manglet energi til å fortsette og gikk av.

Drømmen om uavhengighet

Politiets etterforskning av Murrell, som hun giftet seg med i 2010, har hengt som en mørk sky over hodet hennes. Han trakk seg fra sin SNP-lederstilling i mars etter at partiet nektet for å ha mistet 30.000 medlemmer, en opplysning som viste seg å stemme.

Avsløringen kom da SNP holdt valg for å erstatte Sturgeon som partileder og Skottlands førsteminister, et valg som til slutt ble vunnet av Humza Yousaf.

Saken har kastet SNP ut i dyp krise og skadd drømmen om et uavhengig Skottland.

Nylig utførte undersøkelser viser at bare rundt 45 prosent av skottene støtter uavhengighet. Dette er den samme andelen som ble registrert i en folkeavstemning i 2014.