Partiet ledes av tidligere statsminister Robert Fico (59). Han har lovet å trekke tilbake Slovakias militære støtte til Ukraina om han kommer tilbake til makten.

Det provestlige partiet Progressivt Slovakia (PS), som ledet på to valgdagsmålinger, fikk 17 prosents oppslutning. På tredjeplass kom venstrepartiet Hlas-SD med 15 prosent.

På en valgdagsmåling publisert etter at alle valglokaler var stengt lørdag kveld, hadde PS oppslutning på 23,5 prosent. Smer-SD, som lå best an på målingene før valget, var nest største parti med 21 prosent av stemmene.

Tvnoviny.sk har lagt ut video der man kan høre musikk, synging og jubel fra det som skal være partikontoret til Smer-SD.

Koalisjonsregjering

Hlas-DS ledes av Ficos tidligere nestleder i Smer-SD, Peter Pellegrini, som skilte lag med Fico etter at Smer tapte forrige valg i 2020. Deres mulige gjenforening ville øke Ficos sjanser til å danne en regjering.

Uten at noe parti vinner flertallet av setene, må det dannes en koalisjonsregjering. Presidenten ber tradisjonelt en valgvinner om å prøve å danne en regjering.

Dermed vil Fico sannsynligvis bli statsminister igjen. Han fungerte som statsminister i 2006–2010 og igjen i 2012–2018.

Stor politisk avstand

Fico har avvist at han er Putin-vennlig og har sagt at han fortsatt vil støtte Ukraina dersom hans parti vinner. Samtidig har han altså sagt at han vil stanse leveranser av våpen og ammunisjon til ukrainerne.

Det liberale sentrumspartiet Progressivt Slovakia ledes av Michal Simecka. Under valgkampen lovte han å holde stø kurs i utenrikspolitikken. Det vil si å fortsette den sterke støtten til nabolandet Ukraina, blant annet ved å gi ukrainerne mer våpen og ammunisjon.

Han lovte også å følge den liberale linje i politiske spørsmål om miljø og LHBTQ+-rettigheter.

Ingen forpliktelser

Hlas-SD, som kom på tredjeplass og dermed blir beilet til av Smer-SD og PS, brøt ut av Ficos parti etter drapet på gravejournalisten Jan Kuciak i 2018. Det skjedde etter at Pellegrini avdekket bånd mellom italiensk mafia og Smer-SD.

Pellegrini har likevel antydet at han står nærmere Smer-SD enn PS. I uttalelser søndag forpliktet han seg ikke til samarbeid i noen retning.