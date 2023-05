Artikkelen fortsetter under annonsen

Det japanske teknologi- og investeringsselskapet Softbank er kjent for å ta en høy risiko på alle investeringer. Da grunnlegger Masayoshi Son la frem årsregnskapet for ett år siden sa han at selskapet ville innta en defensiv posisjon etter at selskapets Vision Fund tapte 3500 milliarder yen.

– Ingen løsning i sikte

Da sluttstrek ble satt for det avvikende regnskapsåret i mars i år, endte dette med et tap på 4300 milliarder yen (342 milliarder kroner) – en kraftig forverring fra det som allerede var et rekordstort underskudd.

– Det har vært et ustabilt år med geopolitiske kriser og ustabilitet i finanssystemene med kollapsen av Silicon Valley Bank og Credit Suisse, oppsummerte finansdirektør Yoshimitsu Goto da resultatet ble presentert torsdag kveld i Japan.

Les også: Softbank planlegger årets største børsnotering for databrikkeselskap

Da handelen i aksjen startet ved Tokyo-børsen fredag morgen falt den umiddelbart med over tre prosent – til under 5000 yen. Markedsverdien i selskapet er halvert siden toppen for vel to år siden. Selskapet var Japans nest mest verdifulle selskap, men har falt til en tiendeplass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansdirektøren sa at situasjonen er svært ustabil i alle nøkkelmarkeder hvor selskapet har investeringer – eller vurderer nye prosjekter. I det siste kvartalet investerte de to Vision-fondene kun tilsvarende fem milliarder kroner i selskapet.

– Den største kilden til usikkerhet kommer fra geopolitisk uro. Det er ingen løsning i sikte. Vi forblir svært bekymret over den geopolitiske risikoen som eksisterer. Selv om de tre siste månedene var bra kan vi ikke bare fortsette med investeringer som tidligere, sa Goto.

Fra defensiv til offensiv?

Goto ville ikke gi svar på om når selskapet er klar til å innta en offensiv posisjon igjen, slik de gjorde i mange år ved å være den største og viktigste investoren i hele verden i oppstartsselskaper.

– Slik situasjonen er nå, skal vi forbli på defensiven eller balansere dette med å være mer offensive, spurte Goto.

Han sa at mye har endret seg det siste året, og det åpner også opp for nye investeringsmuligheter.

– I fjor ville vi ha takket nei til muligheter som oppsto, hvis det ikke var noe helt spesielt. I år er vi komfortable med å ta skritt for skritt etter å ha sjekket grundig, sa Goto.

Det kribler i fingrene til Softbanks grunnlegger Son, som har identifisert nye trender tidlig – være seg pc-revolusjonen på 1980-tallet, internett ti år senere og da Apple introduserte Iphone for 15 år siden.

– Jeg møter Son daglig og jeg er litt bekymret for om han får nok søvn. Han bobler over med begeistring for alt som har med kunstig intelligens å gjøre. Han gjentar ofte at «min tid har kommet», sa Softbanks finansdirektør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Årets største børsnotering

Softbank planlegger børsnotering av det heleide databrikkedesignselskapet Arm. Omsetningen økte med 28 prosent siste regnskapsår til 92,8 milliarder yen. Selskapet gikk fra et pent overskudd på 10,1 milliarder yen til et underskudd på 6,2 milliarder yen i regnskapsåret som ble avsluttet i mars.

Grunnlegger Masayoshi Son bruker det meste av tiden på å endre Arms forretningsmodell og få frem verdiene i forkant av hva som vil bli verdens største emisjon og børsnotering i år. Den antatte verdien spriker på mellom 30 og 70 milliarder dollar.

Softbank har solgt nesten 400 millioner aksjer i det kinesiske internettselskapet Alibaba til en verdi av over 35 milliarder dollar via forhåndsbetalte terminkontrakter. Denne typen finansielle kontrakter kan brukes for å redusere, eller øke, eksponeringen mot aksjene.

– Vi har utnyttet alt av Alibaba-aksjer for egen finansiering, bekreftet Softbanks finansdirektør.

Softbank har i løpet av det siste året kvittet seg med alle aksjer i transportselskapet Uber. Dette var i sin tid kjernen i Softbanks investeringer i den såkalte delingsøkonomien, som skjøt fart i årene etter finanskrisen i 2008–09.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.