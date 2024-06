Softbank har gjort et comeback etter tre år med store underskudd. Verdiene har skutt i været og selskapet har en krigskasse på 370 milliarder kroner. Hedgefondet Elliott Management har kjøpt seg opp og forlanger at Softbank starter tilbakekjøp av aksjer. Aksjekursen har steget med over ti prosent på to dager.

Foto: Yuichi Yamazaki/AFP/NTB