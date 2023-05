Artikkelen fortsetter under annonsen

Turbulensen ved de internasjonale børsene, høye renter og inflasjon i nesten to år har ført til kapitaltørke ved børsene. Antallet emisjoner i USA stupte fra 1035 i 2021, til kun 181 i fjor. Vel fire måneder in i 2023 er det kun gjennomført 59 kapitalutvidelser, ifølge stockanalysis.com.

Det er hentet inn under tre milliarder dollar totalt i år i USA. Nå kan det løsne.

Dominerende databrikkeselskap

Det japanske teknologi- og investeringsselskapet Softbank bekrefter at de har sendt et «konfidensielt utkast» til US Securities and Exchange Commission om å gjennomføre en emisjon og en børsnotering ved Nasdaq i USA av det innflytelsesrike britiske datterselskapet Arm Ltd.

Arm leverer avanserte databrikker til blant annet smarttelefoner, datamaskiner og biler. Over 90 prosent av verdens smarttelefoner har patenter fra Arm. Softbank kjøpte Arm i 2016 for tilsvarende 23,4 milliarder pund (32 milliarder dollar) da pundet var svakt under brexit-kaoset.

Uttalelser i børsmeldingen tolkes som at Softbank planlegger å selge en mindre eierpost.

«Softbank har til hensikt at Arm fortsatt skal inngå i det konsoliderte konsernregnskapet etter den foreslåtte børsnoteringen. Vi venter ikke at børsnoteringen vil ha en vesentlig effekt på det konsoliderte resultatet eller den finansielle stillingen», skriver Softbank.

Arm planlegger å hente inn mellom åtte og ti milliarder dollar i emisjonen, ifølge kilder Reuters har snakket med. Finansinstitusjonene Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays og Mizuho Financial er tilretteleggere for hva som sannsynligvis blir årets største børsnotering.

Utfordringer i databrikkesektoren

Ifølge Bloomberg har tilretteleggerne antydet en verdi på Arm på mellom 30 og 70 milliarder dollar. Databrikkeselskapet økte omsetningen i siste regnskapskvartal med 28 prosent i et marked hvor rene databrikkeprodusenter er blitt tvunget til å redusere produksjonskapasiteten.

Et forsøk på å selge Arm til konkurrenten Nvidia til 38 milliarder i 2020 strandet etter at konkurransemyndighetene i EU, Storbritannia og USA satte ned foten i fjor. Selskapet var børsnotert ved London-børsen i nesten 20 år før det ble overtatt av Softbank.

Samsung, TSMC, SK Hynix, Intel og Qualcomm har advart om fortsatt store problemer for teknologisektoren. PC-salget stupte med 30 prosent i årets første kvartal og smarttelefonsalget falt med mellom 13 og 15 prosent, ifølge analyseselskapene Canalys og IDC.

Tas av børs?

Softbank var i nesten 20 år det største og viktigste selskapet i den globale oppstartssektoren, med store eierposter i kinesiske Alibaba, transportselskapet Uber, eiendomsselskapet WeWork – og de norske selskapene Kahoot, Oda og Autostore. Mye av glansen har imidlertid forsvunnet etter historisk store tap.

Selskapet er i ferd med å kvitte seg med aksjene i Alibaba og vil sitte igjen med under fire prosent når den siste transaksjonen er gjennomført, ifølge Financial Times. Softbank hadde negativ kontroll i selskapet med 34 prosent av aksjene. Alibaba-kursen har falt med over 70 prosent siden 2020.

Softbanks toppsjef, Masayoshi Son, sa i november i fjor at han vil dedikere tiden sin til å skape vekst for Arm.

Den japanske næringslivsavisen Nikkei skriver at Softbank kan ha planer om å benytte eierposten i Arm til å hente inn kapital for å investere i oppstartsselskaper – tilsvarende rollen Alibaba spilte i mange år hvor Softbank stilte Alibaba-aksjene som sikkerhet.

Softbanks aksjeportefølje var verdsatt til 16.900 milliarder yen (1290 milliarder kroner) ved utgangen av 2022. Arm utgjorde 2.600 milliarder yen. Softbanks børsverdi ligger på rundt 7.500 milliarder yen (585 milliarder kroner).

«Basert på disse tallene kunne selskapet selge halvparten av aksjeporteføljen og hente inn nok penger til å ta selskapet av børs», skriver Nikkei.

