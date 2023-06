Artikkelen fortsetter under annonsen

Masayoshi Son, som grunnla Softbank på 1980-tallet og har opplevd mange opp- og nedturer, har vært gjennom to brutale år. Aksjekursen ble mer enn halvert på ett år. Softbank Vision Fund tapte 5390 milliarder yen (405 milliarder kroner) i regnskapsåret som ble avsluttet i mars.

– Er dette nok?

Son, som har vært en av Asias mest synlige og åpne toppsjefer, forsvant fra offentlighetens søkelys i fjor. Han innrømmet å ha vært gjennom en personlig krise.

– I oktober spurte jeg meg selv hvor mange dager jeg har igjen å leve. Det var dager hvor jeg følte meg så tom. Er dette nok? Er dette alt? Jeg gråt og gråt og kunne ikke stoppe gråten på mange dager, sa 65-åringen under generalforsamlingen denne uken.

Han har ligget lavt og forberedt selskapet på en ny epoke – og fått ny motivasjon til å fortsette å lede selskapet. Under dotcom-kollapsen like etter årtusenskiftet tapte han nesten hele formuen. Softbank gjenoppsto og ble en av de største og viktigste investorene i oppstartsselskaper i verden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå har jeg det så moro igjen, sa han til aksjonærene.

Advarer om KI

De mange gjennombruddene innenfor kunstig intelligens har skjedd raskere enn Son hadde sett for seg. Han har i mange år snakket om potensialet og utfordringene fra kunstig intelligens (KI).

– Når barnebarna våre er på vår alder, tror jeg de vil leve i en virkelighet hvor datamaskinene er 10.000 ganger smartere enn summen av all menneskelig kunnskap, sa Son.

Masayoshi Son og Softbank Masayoshi «Masa» Son (65) er en japansk investor og forretningsmann som grunnla teknologikonglomeratet Softbank i 1981.

Softbank satset tidlig på internetteknologi, og han var verdens rikeste menneske noen dager før dotcom-boblen brast ved årtusenskiftet, og aksjekursen kollapset.

Masas comeback skyldes i stor grad ett veddemål, 20 millioner dollar i kinesiske Alibaba i år 2000. I dag er dette et av verdens største selskaper, og Softbanks eierskap er på 25 prosent.

Softbank er børsnotert i Tokyo med en markedsverdi på rundt 668 milliarder kroner.

Son eier nesten 25 prosent av selskapet.

Son sa han har brukt de siste åtte månedene på å strukturere og registrere over 600 patenter. Han karakteriserte Sam Altman, grunnleggeren av OpenAI og som står bak språkroboten Chat GPT, som et av «de viktigste menneskene på jorden».

– Jeg har ønsket å være en arkitekt for å bygge menneskehetens fremtid. Jeg oppnår kanskje ikke alt, jeg som person er ikke nok, men jeg ønsker å spille en rolle på en eller annen måte. Jeg ønsker at Softbank skal lede KI-revolusjonen, sa han.

Han advarte selskaper om at de vil henge etter hvis de ikke tar i bruk generativ kunstig intelligens, tilsvarende Chat GPT, Google Bard eller Microsofts Bing-tjeneste.

Han kom med klare advarsler.

– Det er en risiko for konsekvenser som er langt mer alvorlige enn atombomben hvis kunstig intelligens misbrukes av feil personer. Reguleringer må diskuteres og innføres, sa Son.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Årets største børsnotering

Databrikkeselskapet Arm, som eies av Softbank, skal børsnoteres i løpet av de neste månedene i hva som sannsynligvis blir årets største børsnotering i verden. Verdianslagene på selskapet ligger på mellom 40 og 70 milliarder dollar (430 til 750 milliarder kroner).

– Arm er ved starten av en eksplosiv vekstfase. Vi har doblet antall ingeniører i selskapet, sa Son.

Databrikkeselskapet Nvidia, som har vært årets største vinner med mer enn en dobling i aksjekursen siden nyttår og en børsverdi på over 1000 milliarder dollar, hadde inngått en avtale om å kjøpe Arm. Oppkjøpet ble stanset av konkurransemyndigheter.

Les også: Softbank planlegger årets største børsnotering for databrikkeselskap

Softbank har bygget opp en krigskasse på nesten 400 milliarder kroner. Aksjekursen har steget med 37 prosent i løpet av det siste året, og har økt med 30 prosent i inneværende kvartal. Mens Son snakket under generalforsamlingen, steg aksjekursen med nye fire prosent ved Tokyo-børsen.

– Vi har vært på defensiven lenge nok. Jeg føler at tidspunktet nærmer seg for at vi kan gå på offensiven. Jeg er svært spent, sa Son.

Softbank har investeringer i over 500 selskaper over hele verden – de fleste i oppstartsfasen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.