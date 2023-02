Artikkelen fortsetter under annonsen

BTS var det første K-Pop-bandet til å spille på et amerikansk stadium. Guttebandet banet vei for den sørkoreanske K-Pop-industrien. Det er blitt et symbol på sørkoreansk, kulturell innflytelse over store deler av verden. K-Pop er blitt sentral i Sør-Koreas økonomiske politikk.

– Midlertidig avtale før oppkjøp

Den glattpolerte uskylden som K-Pop har representert, har forsvunnet. Den er erstattet med rå kapitalisme, hvor enkeltpersoner har forsøkt å beholde kontroll over selskaper i den sørkoreanske K-Pop-industrien. Nå kommer teknologiselskaper som har ambisjoner om å vokse globalt.

Onsdag bekreftet selskapet Kakao, som står bak Sør-Koreas ledende, sosiale medieselskap og lynmeldingsappen med samme navn, at de hadde inngått en avtale om å kjøpe obligasjoner som kunne konverteres til aksjer i SM Entertainment, og bli selskapets nest største aksjonær.

Dette ville gjøre at grunnlegger Lee Soo-man, også kalt «gudfaren i K-Pop» av sørkoreanske medier, ville miste kontroll over selskapet, med under 17 prosent av aksjene. Samtidig ble Lee fjernet i rollen som «sjefprodusent» hos SM Entertainment.

K-Pop Koreansk popmusikk, gjerne kalt «idolmusikk» på hjemmebane.

Begrepet er strengt tatt ikke navn på en sjanger, men handler vel så mye om artistenes nasjonalitet, noe som også har ført til diskusjon blant fans om ikke-koreanere kan lage K-pop. Flere grupper har medlemmer fra Japan, Kina og Thailand.

K-pop er del av den koreanske bølgen, hallyu, som de siste 20 årene også har eksportert sørkoreansk popkultur, som tv-serier, filme og dataspill.

BTS har vært den mest populære K-pop-gruppen, fulgt av grupper som NCT, Exo, Blackpink, Ive, Red Velvet, Twice, Monsta X, Got7, Day6, Shinee og Super Junior.

BTS, Blackpink, Lisa og Ive dominerte Spotify-listen over de mest spilte K-Pop-sangene i 2022.

– Dette har alle kjennetegnene på en midlertidig avtale før et fullt oppkjøp av SM Entertainment av Kakao Group, skriver analytiker Douglas Kim via Smartkarma, som publiserer og distribuerer analyser.

SM Entertainment står blant annet står bak K-Pop-bandene Girls’ Generation og Super Junior. SM Entertainments aksjekurs er mer enn tredoblet siden 2020. På fredag steg aksjekursen med 16 prosent da handelen startet.

Lukrativ avtale

Techselskapet Kakao fikk med seg oppkjøp- og aktivistselskapet Align Partners Asset Management, som har forsøkt å få SM Entertainment til å øke utbyttene, og ikke minst dele informasjon med aksjonærene.

Ifølge Align Partners ble det inngått en lisensavtale mellom grunnlegger Lee og SM Entertainment da han forlot selskapet, om at Lee ville få utbetalt seks prosent royalty av all musikk som utgis av selskapet frem til 2092.

I tillegg deltar han i en bonusavtale med ledelsen frem til 2025. Dette har gitt årlige utbetalinger på rundt 24 milliarder won (200 millioner kroner) de siste årene, ifølge bransjenettstedet Allkpop.com.

Ifølge Align Partners vil utbetalingene kunne dobles. Siden avtalen ble inngått, har 35 prosent av SM Entertainments samlede driftsresultat havnet hos Lee.

Lee svarte med å saksøke Kakao på onsdag, for å blokkere investeringen.

– Avtalen med Kakao er ulovlig. SM Entertainment har ikke noe behov for finansiering eller kapital, da de allerede har nok penger, sa Lee.

Konkurrerende bud

Tidlig fredag morgen ble det bekreftet at Lee har fått med seg managementselskapet Hybe, som står bak boybandet BTS.

Hybe ekspanderer internasjonalt. De har investert over ti milliarder kroner i Ithaca Holdings, som står bak Justin Bieber og Ariana Grande. Tidligere denne uken sikret selskapet seg Atlanta-selskapet Quality Control, som representerer rapartistene Lil Baby og Migos.

Hybe har lagt frem et tilbud til eksisterende aksjonærer som ligger 22 prosent over sluttkursen torsdag på SM Entertainment, om å kjøpe 25 prosent av aksjene. De har i tillegg sikret seg 15 prosent av Lees aksjer.

– Hybe er helt enig med tidligere sjefprodusent Lees strategiske initiativer, blant annet en satsing på metaverset og en bærekraftig visjonskampanje, sier Hybes grunnlegger, Bang Si-hyuk, i en uttalelse fredag morgen.

Global innflytelse

K-Pop bringer inn over 100 milliarder kroner i direkte inntekter til den sørkoreanske økonomien årlig, sa professor Kim Seiwan ved Ewha Womans University i fjor, ifølge International Socioeconomics Laboratory.

Kakao har ambisjoner om å ekspandere internasjonalt, og koblingen til K-Pop-industrien ble sett på som en viktig brikke i denne strategien.

– Vi håper å kunne jobbe sammen for å konkurrere i det globale musikk- og innholdsmarkeder, sa investeringsdirektør Bae Jae-hyun tidligere denne uken, ifølge Korea Times.

Kakao ble tilført 955 millioner dollar fra et utenlandsk, statseid investeringsfond tidligere i februar, for å akselerere den internasjonale ekspansjonen.

– Gjennom et omfattende samarbeid vil vi bidra til å øke K-pops globale innflytelse, sa investeringsdirektøren.

Kakao la frem årsresultatet fredag morgen, og en resultatsvekkelse på 38 prosent, sammenlignet med 2021, og et resultat etter skatt på 1020 milliarder won (8,2 milliarder kroner).

