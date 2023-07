Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina og Singapore har allerede lagt frem svake økonomiske statistikker for andre kvartal. Den internasjonale handelen er fortsatt svak og i Kina er innbyggerne svært forsiktige med å bruke penger. De velger å plassere rekordstore beløp i banken fremfor aksjeinvesteringer eller eiendomskjøp.

Venter en markant svekkelse

Tirsdag morgen la Sør-Korea frem økonomiske statistikker for andre kvartal. Disse viser en økonomisk vekst på 0,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sammenlignet med årets tre første måneder veksten i bruttonasjonalprodukt på 0,6 prosent – dobbelt så høyt som forrige kvartal.

– Underliggende data tyder på at høye renter og svak internasjonal etterspørsel påvirker økonomien negativt. Vi venter en markant svekkelse i andre halvdel av året, skriver makroøkonom Shivaan Tandon hos Capital Economics i et notat.

Den sørkoreanske sentralbanken har satt opp renten med tre prosentpoeng under innstramningen. Effekten av dette har ikke satt inn for fullt i form av svakere innenlandsk etterspørsel i Asias fjerde største økonomi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Husholdningsgjelden i Sør-Korea er blant de høyeste i verden. Det meste av gjelden har flytende rente, skriver Tandon.

Finansinstitusjonen ING mener at detaljene fra kvartalsrapporten var «ganske skuffende».

– Vi tror at dataene vil være en bekymring for Bank of Korea ettersom eksporten er svak og det er forventninger om en ytterligere forverring av den innenlandske veksten. Sentralbankens fokus vil gradvis skifte fra inflasjon til vekst de neste månedene. Vi venter at prisveksten vil ligge på rundt to prosent i andre halvår, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i morgenrapporten.

Kraftig eksportfall

Sør-Korea, som er en av verdens største eksportører, gir tidlig indikasjoner på den globale handelstilstanden. Foreløpige handelsstatistikker viser at den sørkoreanske eksporten falt med 15,2 prosent de første 20 handelsdagene i juli sammenlignet med samme periode i fjor. Importen falt med 28 prosent.

Eksporten av databrikker stupte med 35,4 prosent. Samsung Electronics, som er landets største selskap, kom med resultatvarsel i begynnelsen av juli etter at omsetningen falt med 22 prosent i kvartalet og driftsresultat endte hele 96 prosent lavere enn i fjor.

– En oppgang i databrikkeindustrien vil være avgjørende for eksporten. Det har vist seg vanskelig å finne en bedring, skriver makroøkonom Krystal Tan hos ANZ i en rapport.

Den sørkoreanske eksporten til Kina, som benytter komponenter fra Sør-Korea til produksjon av elektronikk, var 21,2 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

– Internasjonal etterspørsel ventes å ramme den økonomiske veksten i Sør-Korea ettersom industriland går inn i resesjon, sier Shivaan Tandon hos Capital Economics.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den sørkoreanske sentralbanken og finansdepartementet kuttet nylig vekstprognosen for 2023 til 1,4 prosent.

Kludrete økonomisk oppgang

Sør-Korea, og andre handelsøkonomier i Asia, kan ikke ventes drahjelp fra Kina. Den økonomiske aktiviteten i verdens nest største økonomi har vært svakere enn ventet gjennom første halvår. Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for hele året.

Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avsluttet et kvartalsmøte på mandag, hvor føringene for den økonomiske politikken for resten av året legges. Sitater fra møtet, gjengitt i det statskontrollerte nyhetsbyrået Xinhua, konkluderer med at det er en «kludrete økonomisk oppgang».

– Det er nødvendig å øke salget av biler, elektronikk og møbler, og legge til rette for økt forbruk innen sport, fritidsaktiviteter og reiseliv. Bedrifter må tørre å satse, investere og ta risiko og delta aktivt i å skape markeder, heter det i referatet.

Det var store forventninger til politbyråmøtet og at det ville komme tiltakspakker for å støtte økonomien ut året. Det kom ingen konkrete tiltak. I referatet fra møtet benyttes uttrykket «risiko» hele syv ganger.

– Gitt hvor elendig ting er for tiden er det litt skuffende at de ikke har vært mer konkret. De er ikke så desperate at de må ty til tradisjonelle tiltakspakker tilsvarende hva de gjorde under den globale finanskrisen i 2008, sier Kina-sjef hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, til Financial Times.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.