Når det er i ferd med å blåse opp til uro i verdensøkonomien klarer den sørkoreanske økonomien å fange opp dette tidlig, blant annet takket være de store handelsselskapene. Sentralbanken startet innstramninger i august 2021 og satte opp renten med tre prosentpoeng på 17 måneder. Nå er det sannsynligvis over.

Konglomeratene Samsung, Hyundai og SK dominerer i den sørkoreanske økonomien. Omsetningen til de ti største konglomeratene har stått for nesten 60 prosent av bruttonasjonalproduktet de siste fem årene. Andelen økte under pandemien. Dette gjør Sør-Koreas økonomi svært sårbar.

Eksport redder veksten

Den sørkoreanske økonomien, den fjerde største i Asia og på en 13. plass i verden, fikk en vekst på 1,4 prosent i tredje kvartal viser statistikker som ble lagt frem torsdag morgen. Dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn i andre kvartal og bedre enn ventet.

– En nedbryting av tallene viser at eksportveksten på 3,5 prosent var hovedårsaken til den økonomiske veksten. Spesielt bidro halvledere og maskinutstyr til økningen. Månedsdata tyder på at eksporten til USA skjøt kraftig i været i løpet av kvartalet, sier makroøkonom Shivaan Tandon hos Capital Economics i en rapport.

Analyse- og rådgivningsselskaper tror det amerikanske økonomien vil komme styrket ut av tredje kvartal, men tror ikke dette vil vedvare. Den innenlandske etterspørselen i Sør-Korea var svak i tredje kvartal.

– Økonomien holder seg for øyeblikket stabil. Inflasjonen har steget nå på grunn av høyere mat- og energipriser. Det er mest sannsynlig at Bank of Korea vil holde renten uendret resten av året. Hvis økonomien svekkes neste år, slik vi venter, bør en oppmykning av pengepolitikken begynne å ta form i andre kvartal, ifølge Tandon.

Finansinstitusjonen ANZ oppjusterer vekstprognosene for Sør-Korea for 2023 til 1,3 prosent – opp fra 1,0 prosent.

– I tiden fremover vil en syklisk oppgang i halvledersektoren være en viktig vekstmotor. Det samlede vekstmomentumet vil bli begrenset på grunn av motvinder andre steder, sier makroøkonom Krystal Tan i en rapport.

– Tegn til bedring

Etterspørselen og prisene på blant annet dataminne og databrikker har falt de siste to årene. Samsung Electronics og SK Hynix, som er dominerende på markedet for dataminne, har redusert produksjonen for å stabilisere prisene. Dette har ført til et kraftig omsetningsfall.

Samsung kom med resultatvarsel tidligere i oktober etter at driftsresultatet svekket seg med nesten 80 prosent for tredje kvartal. Det offisielle kvartalsresultatet legges frem i neste uke.

SK Hynix fikk et minusresultat på 2180 milliarder won (18,05 milliarder kroner) i kvartalet. I fjor endte det med et overskudd på 1110 milliarder won. Omsetningen falt med 17 prosent til 9070 milliarder won (75 milliarder kroner).

Dette var enn konsensus.

SK Hynix har posisjonert seg vekk fra å levere standard dataminne til bruk i smarttelefoner og datamaskiner til å bli en nøkkelleverandør for Nvidias avanserte dataprosessorer for bruk i kunstig intelligens.

– DRAM-minne vil fortsette å bedre seg sammen med generativ kunstig intelligens-boomen. NAND-flashminne har fortsatt tap, men viser også tegn til bedring, skriver selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

DRAM-minne er lynrask dataminnebehandling, men hvor informasjonen forsvinner når maskinene slås av. NAND benyttes til lagring av data på datamaskiner, smarttelefoner og minnekort.

– Omsetningen kan ha vært bedre enn konkurrentene i tredje kvartal blant annet på grunn av leveranser til dataminne med høy båndbredde. Disse brukes til generativ kunstig intelligens, sier senioranalytiker Masahiro Wakasugi hos Bloomberg Intelligence.

Kina-fall kan få konsekvenser

Asia-børsene startet med nok en dag med en markant nedgang torsdag morgen. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen var nesten to prosent lavere den første handelstimen. Kospi-indeksen i Seoul falt nesten like mye. Kina-børsene fortsatte med en nedgang i åpningsminuttene.

Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen har falt med over 15 prosent i år. Dette har konsekvenser for blant annet småinvestorer i Sør-Korea.

Lokale finansinstitusjoner har solgt strukturerte spareprodukter som er direkte knyttet opp mot utviklingen av Hang Seng China Enterprises Index ved Hongkong-børsen, hvor kinesiske selskaper inngår. Indeksen er mer enn halvert siden vinteren 2021 og de fleste kontraktene har forfall de neste månedene.

– Det er ganske sjeldent å se produkter av denne typen ha forfall rundt samme tid. Det virker som at investorer ventet vedvarende vekst i Kina i 2021, sier derivatanalytiker Jun Gyun hos meglerhuset Samsung Securities til Bloomberg.

Det sørkoreanske markedet for denne typen eksotiske investeringer er på 96.000 milliarder won (nesten 800 milliarder kroner), ifølge den sørkoreanske etaten Financial Supervisory Service.

