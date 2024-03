Samsung-konsernets styreformann Lee Jae-yong ble nylig frikjent for en rekke lovbrudd knyttet til sammenslåingen av sammenslåing av datterselskapene Samsung C&T og Cheil Industries. Påtalemyndigheten mente dette var et forsøk på å øke Lee-familiens kontroll i Samsung-gruppen og at mindre aksjeeiere ble overkjørt.

Foto: Jung Yeon-je/AFP/NTB