Artikkelen fortsetter under annonsen

Varsellampene har blinket i Sør-Korea siden i fjor høst. Elektronikkeksporten fortsetter å falle i den svært handelsavhengige økonomien. Foreløpige statistikker for april måned viser et fall i eksporten til Kina 26,8 prosent – nesten det samme som i første kvartal.

– Vanskelig år

Tirsdag morgen kom de økonomiske statistikkene for første kvartal for Sør-Korea, som er den fjerde største økonomien i Asia med et årlig bruttonasjonalprodukt på nesten 2000 milliarder dollar – nesten like mye som Russland. I fjorårets siste kvartal falt verdiskapingen med 0,4 prosent.

Sør-Korea unngikk å havne i en teknisk resesjon med to kvartaler med nedgang etter en oppgang i den økonomiske aktiviteten med 0,3 prosent. Dette var bedre enn konsensus. Det var ventet en svak nedgang i aktiviteten.

– Økonomien står foran et vanskelig år. Det private forbruket vil sannsynligvis fortsette å slite. Fallende inflasjon vil gi en viss støtte, men det er sannsynlig at realinntektene faller i år gitt det svake arbeidsmarkedet, sier Asia-økonom Gareth Leather hos Capital Economics i et notat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eksporten økte med 3,8 prosent sammenlignet med foregående kvartal. Dette skyldes i all hovedsak biler og kjøretøy.

– Det er vanskelig å se en langvarig oppgang i eksporten gitt den svake utviklingen i verdensøkonomien, skriver China Merhants Securities i en rapport.

Capital Economics’ beregninger viser at renteøkningene i Sør-Korea har ført til at husholdninger vil bruke mer enn dobbelt så mye på å betjene gjelden sin i år som de gjorde i 2021.

– Dagens data tyder på at den sørkoreanske økonomien har funnet en bunn, men vekstutsiktene forblir utfordrende med kombinasjonen svak databrikkeetterspørsel og gjeldsreduksjon i husholdningene, skriver makroøkonom Krystal Tan hos ANZ i en rapport.

– Elendig situasjon

Det var ventet at gjenåpningen av Kina sent i 2022 ville føre til høyere aktivitet hos handelspartnerne. Det har foreløpig ikke skjedd. Den kinesiske eksporten, hvor det tradisjonelt er en betydelig andel komponenter fra sørkoreanske selskaper, sliter.

– Den kinesiske eksporten er i en elendig situasjon, noe som skyldes forverringen i den globale økonomien, sier en representant for det sørkoreanske finansdepartementet til avisen Hankyoreh.

Finansinstitusjonen ING forbereder seg på å oppjustere vekstprognosene for den sørkoreanske økonomien etter et bedre enn fryktet førstekvartal. Analysesjef for Asia, Robert Carnell, mener gjenåpningen av den kinesiske økonomien etter hvert vil slå inn.

– Kinas gjenåpning vil ha en positiv innvirkning på den sørkoreanske veksten i andre halvår når eiendomssektoren tar seg opp og flere kinesiske turister returnerer til Sør-Korea, skriver Carnell.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Capital Economics er pessimistiske og tror at den sørkoreanske økonomien vil få en vekst på kun 0,5 prosent i 2023.

– Det vil være den verste økonomiske utviklingen siden Asia-krisen, bortsett fra under pandemien, skriver Gareth Leather med henvisning til finanskrisen på slutten av 1990-tallet da Sør-Korea måtte få støtte fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

– Verste nedgang på flere tiår

Samsung Electronics, som er Sør-Koreas største og mest verdifulle selskap, legger frem kvartalsresultater senere denne uken. Selskapet har allerede kommet med et resultatvarsel. Driftsresultatet ventes å falle til 600 milliarder won (4,7 mrd. kroner) – ned fra 14.120 milliarder won i fjor.

Mirae Asset Securities antyder at databrikkevirksomheten vil få et tap på 4400 milliarder won (35 milliarder kroner) for første kvartal. PC-salget falt med en tredjedel i første kvartal og det er også en fortsatt nedgang i smarttelefonsalget – for femte kvartal på rad.

– Dataminnemarkedet er midt inne i den verste nedgangen på flere tiår. Salget av elektriske biler øker, men forbrukerelektronikk og det tradisjonelle dataservermarkedet opplever en av de alvorligste nedgangene noensinne, skriver CrispIdea i en rapport.

Samsung, SK Hynix og Micron, som er verdens største dataminneprodusenter, har sagt at de vil kutte i produksjonen.

– Tap fra dataminnevirksomheten vil fortsetter de neste kvartalene da lagrene er på rekordhøye nivåer, noe som legger ytterligere press på dataminneprisene, skriver analytikerteamet hos CrispIdea.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.