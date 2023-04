Artikkelen fortsetter under annonsen

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol lander i USA på mandag med en topptung næringslivsdelegasjon. Toppsjefene for de sørkoreanske konglomeratene Samsung, Hyundai, LG og Lotte har ryddet kalenderen og deltar på det ukelange besøket. Yoon skal ha møter med sin amerikanske kollega, Joe Biden.

– De to lederne vil tilbringe mye tid sammen i løpet av de mange arrangementene for å feire hva alliansen mellom Sør-Korea og USA har oppnådd gjennom 70 år, og utveksle grundige synspunkter om alliansens vei videre, sa Kim Tae-hyo, som er nasjonal sikkerhetsrådgiver, på en pressekonferanse før avreise.

De røde løperne vil bli rullet ut for den sørkoreanske delegasjonen i USA.

«Besøket vil bekrefte våre to lands felles forpliktelser til demokrati, økonomisk velstand og global fred», sa de fire lederne for Demokratene og Republikanerne i Senatet og Representantenes hus da de kom med en invitasjon til Yoon om å holde en tale i Kongressen under statsbesøket.

Forsoning og ny, kald krig

Forholdet mellom USA og Sør-Korea er svært tett, men også komplisert. USA har militære baser i Sør-Korea og har til enhver tid plassert nesten 30.000 soldater like sør for Seoul. Dette er den tredje største amerikanske militære tilstedeværelsen noe sted i verden – bak Japan og Tyskland.

USA har forpliktet seg til å ta det meste av regningen. Det er krav fra amerikanske politikere om at Sør-Korea, som er blitt en moderne og rik nasjon etter Korea-krigen for over 70 år siden, tar mer av det økonomiske ansvaret.

Det er trusselen fra Nord-Korea som er årsaken. Japan og Sør-Korea er nære og tette allierte av USA. Forholdet mellom de to nabolandene har vært på frysepunktet. I mars møttes lederne for de to landene. Yoon og Japans statsminister Fumio Kishida lovte et «nytt kapittel».

Normaliseringen og forsoningen mellom Japan og Sør-Korea kan påvirke geopolitiske forhold og samarbeidet mellom USA og Kina.

– Å bli med i en ny kald krig mellom USA og Kina er hverken til Japan eller Sør-Koreas beste. En interessant utvekst av denne raske forsoningen kan være at de to kommer til å presse USA inn i en mer forsonende holdning og finne en mer nyansert måte å håndtere Kina på, sier forsker på østasiatisk politikk ved Stanford University, Daniel C. Sneider, til New York Times.

Lakmustest

USA har innført restriksjoner på salg av avanserte elektroniske komponenter til Kina. Dette påvirker deler av den sørkoreanske elektronikkindustrien. Kina vil sannsynligvis komme med represalier mot USA om kort tid, og det antas at dette vil ramme den amerikanske dataminneprodusenten Micron.

USA har bedt Sør-Korea om å oppfordre Samsung Electronics og SK Hynix om ikke å fylle gapet som oppstår hvis Micron blir bannlyst fra Kina, skriver Financial Times og henviser til fire kilder. Begge selskaper er bedt om å samarbeide og ikke levere de mest avanserte komponentene til Kina.

«Micron-saken er blitt en lakmustest for om Beijing for første gang er villig til å ta i bruk økonomiske tvangstiltak mot et amerikansk selskap», skriver næringslivsavisen på mandag.

Dataminnebrikker inngår per i dag ikke i de amerikanske eksportrestriksjonene overfor Kina. Rundt en fjerdedel av Microns årlige omsetning på i overkant av 30 milliarder dollar kommer fra kunder på det kinesiske markedet. Micron har også flere produksjonsanlegg i Kina og flere tusen ansatte.

– Kina er ikke redde for å ta i bruk ulike virkemidler for å håndtere utenlandske selskaper. Noen gang virker det som at de sier: vel, hvis du ikke liker disse gulrøttene har vi også en stor stokk vi kan bruke, sier gjesteforsker Dan Wang ved Yale Law School til New York Times.

Våpenleveranser til Ukraina

Sør-Korea har store mengder artillerigranater lagret som en del av forsvaret hvis Nord-Korea angriper. Dette er våpen som Ukraina har behov for, og president Volodymyr Zelenskyj har bedt om.

– Det er sikkert at både Sør-Korea og Nord-Korea har over en million granater hvert av ulike typer, sier forsvarsekspert Joost Oliemans, som også er forfatter av boken «The Armed Forces of North Korea» til Bloomberg News.

Ifølge New York Times vurderer Sør-Korea å selge 330.000 artillerigranater til Polen. Den sørkoreanske avisen DongA Ilbo skriver at USA kan få «låne» en halv million artillerigranater. Alt dette skal til Ukraina.

– Dette er sannsynligvis den mest direkte måten Sør-Korea kan påvirke Ukrainas ventede våroffensiv og krigen på kort sikt, hvis det ikke plutselig oppstår enighet om å levere avansert luftvern, sier Oliemans.

President Yoon har bekreftet at utveksling av våpen vil bli diskutert under statsbesøket i USA denne uken. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass kan dette føre til at Russland vil svare med å selge avanserte våpen til Nord-Korea.

– Spørsmålet er om Yoon tar Putins trussel på alvor og om en russisk gjengjeldelse vil bli så alvorlig som Putin gir inntrykk av, sier tidligere CIA-analytiker for Korea, Soo Kim, til Bloomberg.

