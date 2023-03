Artikkelen fortsetter under annonsen

Den srilankiske økonomien stupte med 12,4 prosent i fjorårets siste kvartal – den nest største nedgangen i landets historie. For hele året var fallet på 7,8 prosent og det ventes en fortsatt nedgang i 2023.

Ranil Wickremesinghe vant valget som president etter det brøt ut store demonstrasjoner og opptøyer i Sri Lanka i fjor vår. Dette var den alvorligste krisen siden landet oppnådde selvstendighet fra Storbritannia i 1948.

Hans privatbolig ble satt i brann under opptøyene og forgjengeren, Gotabaya Rajapaksa, måtte rømme fra øya i Det indiske hav.

– Jeg mistet hele samlingen bøker og antikviteter, sier president Ranil Wickremesinghe til Financial Times.

– Gjenstår mye skyggeboksing

Det internasjonale pengefondet (IMF) er blitt enige om en foreløpig krisepakke på over 30 milliarder kroner. Den første utbetalingen på 3,5 milliarder kroner vil bli utbetalt på onsdag.

– Det gjenstår mye skyggeboksing, men til syvende og sist vil ingen av partene ha råd til å stå på sitt. Det må inngås kompromisser, sier president Ranil Wickremesinghe i et intervju med Financial Times.

Den samlede statsgjelden til bilaterale kreditorer er på over 400 milliarder kroner. Inflasjonen er fortsatt på rundt 50 prosent, men regjeringen har et håp om å redusere denne til under ti prosent i løpet av 2023.

– Den foreløpige avtalen mellom Sri Lanka og IMF kan bane vei for en bærekraftig løsning. De tøffe betingelsene som kreves betyr imidlertid at landet står overfor nok et vanskelig år, sier seniorøkonom Gareth Leather hos Capital Economics i et notat.

Han mener at krisen på Sri Lanka skyldes kombinasjonen uflaks og elendig politisk styring. Pandemien sørget for at reiselivssektoren kollapset. Myndighetene innførte forbud på import av kunstgjødsel i et forsøk på å bevare valutareservene.

Valutareservene har stupt og er nok til å finansiere under en måned med import. Regjeringen har gått med på å vedta strengere antikorrupsjonslover.

Krisepakke nummer 17

Den srilankiske valutaen styrket seg med 4,5 prosent mot amerikanske dollar på tirsdag etter IMF-avtalen var i havn. Det er ikke første gang landet må få hjelp fra IMF.

– I motsetning til de 16 gangene Sri Lanka har fått hjelp fra IMF tidligere er det ikke rom for å mislykkes denne gangen. IMF-avtalen er spesielt viktig for å gjenopprette økonomien. Det finnes ingen alternativer, sa president Wickremesinghe under en tale til befolkningen tidligere i mars.

Professor Steve Hanke ved Johns Hopkins University er skeptisk.

– Med mindre du endrer institusjonene og spillereglene som styrer disse landene vil de forbli i den samme situasjonen som de lenge har vært i. Det er de samme personene som er involvert på Sri Lanka nå som det har vært i årevis. Ingenting har endret seg. Husk at dette er et land som har hatt 16 IMF-programmet siden 1965 og de har alle vært mislykkede, sier Hanke til CNBC.

Kanarifuglene viser tegn til liv

Kina, som de siste 15 årene stilte villig opp med penger til Sri Lanka til å bygge ut store infrastrukturprosjekter, har nektet å delta i en restrukturering av gjelden. Kinesiske kreditorer har overtatt kontroll over en stor havn like ved hovedstaden.

«One Belt–One Road» «One Belt–One Road»-initiativet ledes av Kina, og ble lansert som «Den nye silkeveien» i 2013.

Målet er å styrke Kinas forbindelser til resten av verden.

Dette vil skje via utbygging av infrastrukturnettverk (jernbane, havner og rørledninger) fra Kina til Russland, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, Sør-Asia, Midtøsten, de baltiske landene og Spania.

65 land har inngått avtaler.

Landene har en samlet befolkning på 4,4 milliarder mennesker – 63 prosent av verdens befolkning.

Bruttonasjonalproduktet (bnp) er på 23.000 milliarder dollar–tilsvarende 29 prosent av verdens bnp. Kilde: Global Times og Center for Strategic and International Studies

Kina har ment at de globale normene for gjeldsstrukturering må endre og oppdateres. Dette gjelder også andre gjeldsrammede land. Det er imidlertid tegn på at Kina kan bli mer fleksibel i forhandlinger om gjeldsstrukturering.

– Sri Lanka og Zambia er blitt som kanarifuglene som er fanget dypt nede i de mørke gruvegangene. Kanarifuglene viser tegn til liv. Det kan være gode nyheter for mange land, men også kreditorer som er berørt av land i økonomiske kriser – både nåværende og fremtidige, skriver analysesjef for fremvoksende markeder hos Oxford Economics, Gabriel Sterne, i en ny rapport.

Kina er i en særstilling. Landet har gitt bilaterale lån til Sri Lanka, men på toppen av dette kommer lån fra statseide banker og institusjoner på rundt åtte milliarder dollar.

– Kriser kan være svært kostbare for både debitorer og kreditorer. Og jo lengre tid det tar å løse disse, desto større blir regningen. Den nåværende bølgen av statsgjeldskriser viser dette. Forsinkelser er kostbare for landene og til syvende og sist for kreditorene, påpeker Sterne.