– Jeg opplever at Ukraina har en enorm motstandskraft og kampvilje. Samtidig opplever de enorme ødeleggelser i landet sitt, sier Jonas Gahr Støre til NTB i Ukraina.

Han ankom den ukrainske hovedstaden tidlig torsdag morgen. I tillegg til at det er Ukrainas uavhengighetsdag, er det også nøyaktig halvannet år siden krigen i Ukraina startet.

– Ett av målene med besøket er å gjenta og uttrykke norsk støtte til Ukrainas forsvarskamp, kampen for selvstendighet og kamp mot aggresjonen, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støres besøk til Kyiv har vært planlagt en stund, men er blitt hemmeligholdt av sikkerhetshensyn. Her hilser han på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Foto: Heiko Junge/NTB)

Luftvern, minerydding og energi

Under besøket i Kyiv kunne Støre slippe følgende nyheter:

1,5 milliarder kroner i støtte fra Norge gjennom Nansen-programmet som skal gå til å sikre gass- og strømforsyningen i Ukraina. Pengene skal gå til reparasjon og vedlikehold av kritisk el-infrastruktur og forsyning av nødstrøm i områder rammet av krigshandlinger.

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å sikre strøm og varme til hus og hjem, bedrifter og offentlige institusjoner foran en ny vinter, sier Støre.

Han kunne også kunngjøre at Norge har besluttet å donere nye luftvernmissiler til Ukraina, av typen IRIS-T.

Norge donerer også mineryddingsutstyr til Ukraina.

– Det handler om 235 bærbare sett som kan brukes av mineryddere på vei inn i minelagt område. Det er en kapasitet som Ukraina nå helt åpenbart trenger, og som vi vil bidra med, sier Støre til norsk presse.

Deltok på uavhengighetsmarkering

Støre deltok også på markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag på Sofiaplassen, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok. De to klemte hverandre da de gikk opp på podiet.

President Volodymyr Zelenskyj kysser hånden til sin kone Olena under markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag i Kyiv. (Foto: Heiko Junge/NTB)

Litauens president og statslederne fra Portugal og Bosnia-Hercegovina deltok også.

Hemmeligholdt besøket av sikkerhetshensyn

Totalt gir Norge ti milliarder kroner i støtte til Ukraina i år. Foruten å markere støtte gjennom materiell og ved tilstedeværelse, sier Støre at han skal ha diskusjoner om Ukrainas tipunktsplan for fred.

Besøket til Kyiv har vært planlagt en stund, men er blitt hemmeligholdt av sikkerhetshensyn.

Statsminister Jonas Gahr Støre på minneseremoni for ukrainske falne under markeringen av den ukrainske uavhengighetsdagen. (Foto: Heiko Junge/NTB)

Støres videre program er ikke kjent, men han skal trolig møte høytstående myndighetspersoner.

Det er andre gang Støre besøker Ukraina etter at krigen brøt ut 24. februar 2022. Han var også på besøk i landet i juli i fjor.

Flere andre norske politikere og myndighetspersoner har også vært på besøk.