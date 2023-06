Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når det kommer til min etterfølger så er det en beslutning som skal treffes av de 31 Nato-landene. Jeg er ansvarlig for alle beslutninger i alliansen unntatt én, sier Stoltenberg til dansk TV 2.

På spørsmål fra det danske nyhetsbyrået Ritzau står han imidlertid fast på at han ikke har noen intensjon om å søke forlengelse.

Stoltenberg inntok sjefsstolen i Nato i 2014, og hans periode har blitt forlenget tre ganger. Han skulle vært ferdig i jobben i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Han frasa seg samtidig stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.

Senere torsdag uttalte Danmarks statsminister Mette Frederiksen at hun vil ha Stoltenberg til å fortsette.

– Absolutt. Jeg mener Stoltenberg har ganske enkelt vært fremdragende i spissen for Nato i mange år, men også i en meget dramatisk tid, sier Frederiksen til DR.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen avviser at hun er interessert i Nato-jobben. Her med USAs president Joe Biden (t.h.). (Foto: Susan Walsh / AP / NTB) Mer...

Det har hyppig vært spekulert i at Frederiksen er kandidat til å ta over jobben som Nato-sjef, og disse spekulasjonene tiltok da hun besøkte Det hvite hus i forrige uke. Den danske statsministeren fikk spørsmål om hvorvidt hun er interessert i posten.

– Jeg er svært glad i jobben min, og den har jeg tenkt å fortsette i. Så nei, jeg er ikke på vei til Nato.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.