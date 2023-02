Artikkelen fortsetter under annonsen

Nato vil at Jens Stoltenberg skal sitte et halvt år ekstra, ifølge den tyske avisen. Men Nato-sjefens talskvinne står fast på at han har tenkt å slutte til høsten.

Stoltenbergs nåværende mandat utløper 30. september i år. Nato-landene vil at han blir sittende et halvt år til, skriver Welt søndag.

– Det er uformell enighet blant alliansens 30 medlemsland om at Stoltenberg bør forbli i stillingen som Natos generalsekretær frem til april 2024, skriver den tyske avisen.

Opplysningene kommer fra flere ikke navngitte kilder høyt oppe i diplomatiet.

En formell beslutning kommer til å bli tatt i løpet av de kommende ukene, skriver avisen videre.

Men meldingen blir møtt med beskjed om at Stoltenberg ikke har noen intensjon om å bli sittende lenger enn til i høst.

– Generalsekretær Jens Stoltenbergs mandat er forlenget tre ganger, og han har sittet i til sammen nesten ni år. Generalsekretærens periode går ut i oktober i år, og han har ingen intensjon om å søke enda en forlengelse av sitt mandat, sier Natos talskvinne Oana Lungescu til VG.

Stoltenberg skulle i utgangspunktet ha gått av i mars i fjor, men perioden ble forlenget med et halvt år. Årsaken var Russlands invasjon av Ukraina.