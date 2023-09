Artikkelen fortsetter under annonsen

United Auto Workers (UAW) varslet et par timer før fristen streikeuttak ved fabrikker i delstatene Michigan, Missouri og Ohio. Ved utløpet av fristen opplyste de at det ikke var oppnådd noen enighet, og dermed går i første omgang 12.700 arbeidere ut i streik.

De tre Detroit-baserte bilfabrikkene som fortsatt har fagforeninger, er Ford, General Motors (GM) og Stellantis (tidligere Fiat Chrysler). De representerer halvparten av den amerikanske bilindustrien.

– For første gang i historien gjennomfører vi en streik hos alle de store tre, sier UAW-leder Shawn Fain.

Kan bli større

Streiken rammer produksjonen av Ford Bronco, Jeep Wrangler og Chevrolet Colorado pickup-trucker. Fain sier de foreløpig har gjort et målrettet streikeuttak, men sier at en bredere streik kan bli aktuelt senere hvis det fortsatt ikke er noen enighet.

Opptil 146.000 bilarbeidere kan legge ned arbeidet hvis streiken trekker ut i tid.

Ekstremt skuffet

Stellantis sier i en kommentar til Reuters seg ekstremt skuffet over streiken. De sier de vil foreta «strukturelle avgjørelser» for å beskytte sine virksomheter i Nord-Amerika.

GM sier de er skuffet, men sier de vil fortsette forhandlingene med arbeidstagersiden i god ånd.

Ford opplyser til Reuters at arbeidstagersiden kom med et nytt mottilbud sent torsdag, men at det er liten bevegelse i forhandlingene. Arbeidstagerne krever at den gjenreiste bilindustrien gir tilbake goder de har avstått fra, for å redde arbeidsplassen.

Så langt i år har de tre bilgigantene hatt et overskudd som tilsvarer 1.750 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Ford og GM har tilbudt sine organiserte ansatte en lønnsøkning på 10 prosent de kommende fire årene. Tilbudet fra Stellantis lyder på 14,5 prosent over fire år

Krever rett til organisering

Fagforbundet krever en lønnsøkning på 46 prosent de kommende fire årene. De vil ha tilbake pensjonsrettigheter og bedre betingelser for nyansatte. Bilarbeiderne vil også ha tilbake regulert økning av lønnen når levekostnadene øker.

I tillegg til å forhandle lønn, krever fagforbundet retten til å organisere ansatte i nye batterifabrikker som selskapene bygger i samarbeid med sørkoreanske selskaper.

