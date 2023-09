Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre personer er blitt varetekstfengslet i Stockholm fredag, alle på mistanke om flere tilfeller av grov innsidehandel, skriver Dagens Industri.

De tre har vært anholdt siden tirsdag, da Ekobrottsmyndigheten (tilsvarende Økokrim) gjennomførte en razzia hos børsoperatøren Nasdaq, som driver Stockholm-børsen.

Ifølge den svenske avisen har en av de mistenkte i en rekke år hatt det som beskrives som en nøkkelrolle på avdelingen for markedsovervåkning hos Nasdaq Stockholm.

– Det er naturligvis ikke bra. Det skader troverdigheten til verdipapirmarkedet og Nasdaq spesielt, sier aktor Pontus Hamilton til DI.

Arrestasjonen har koblinger til Ica-saken, som er til behandling i det svenske rettssystemet.

Oppkjøpsbud

Det var i november 2021 at Ica Gruppens majoritetseier, Ica-handlarnas Forbund, sammen med pensjonsfondet AMF fremmet et bud for å kjøpe ut de resterende aksjonærene i det da børsnoterte selskapet.

Budet på 534 svenske kroner per aksje var til en premie på elleve prosent for Ica Gruppens sluttkurs dagen før og verdsatte dagligvarekonsernet til 107 milliarder svenske kroner.

Oppkjøpet, som ble fullført noen måneder senere, førte til at Ica Gruppen ble tatt av børs.

I forkant av budet ble det imidlertid registrert heftig omsetningsaktivitet i Ica Gruppen-aksjen, som på tidspunktet for budet hadde steget til sitt høyeste nivå på to år. Til Dagens Industri sa Ica-handlarnas Forbunds administrerende direktør Göran Blomberg at han ikke hadde noen grunn til å mistenke at informasjon hadde lekket. Noe av grunnen til det var fordi det ikke var et krav om at budet måtte bli forankret hos de individuelle Ica-eierne, men kunne behandles av styremedlemmene i forbundet.

Det er nettopp en av disse styremedlemmene som nå i sentrum for rettsaken som skal gå i tingretten i Stockholm. Ifølge rettsdokumenter, gjengitt av DI, skal vedkommende ikke ha tjent noe på egen aksjehandel før budet, men står tiltalt fordi aktor mener vedkommende delte innsideinformasjon til et antall Ica Maxi-kjøpmenn og deres venner og bekjente.

Før budet ble offentliggjort hadde Ica Gruppen i diverse fora blitt nevnt som en het oppkjøpskandidat.

I avhør har flere av de tiltalte oppgitt «offentlige» hendelser som grunn til hvorfor de mistenkte at et bud var like rundt hjørnet, og at det var grunnen til hvorfor man lastet opp med Ica-aksjer. Ifølge DI har flere vist til da Fredrik Hägglund gikk på dagen som sjef for Ica-handlarnas Forbund og ble erstattet av Blomgren som et tegn på at «noe var på gang». Dette var tidlig i september.

En annen hendelse var etter et forbundsmøte tidlig i oktober 2021, da en person kjøpte Ica-aksjer for en halv million kroner like etter at den påfølgende festen var avsluttet rundt midnatt. Alle de 18 tiltalte nekter for å ha gjort noe ulovlig.

– Det jeg må bevise i retten er at de handlet basert på innsideinformasjon, eventuelt at noen har delt informasjonen, sa aktor Hamilton til DI i slutten av august.

Kobling

Ifølge avisen er koblingen til Ica-saken åpenbar, ettersom det første mistenkte lovbruddet som involverer den Nasdaq-ansatte skal ha skjedd i tiden frem mot budet på dagligvaregiganten.

Den andre av de fengslede har et familiært forhold til den Nasdaq-ansatte, mens den tredje personen driver et forvaltningsselskap som har en portefølje verd titalls millioner kroner, skriver DI.

– Det kan finnes koblinger, det kan man si. Men det er flere mistanker om handel i flere verdipapirer, sier Hamilton, og opplyser videre at de mistenkte «i det minste har en milliongevinst» på handlene.

Aktoren åpner for at det kan bli aktuelt å undersøke Nasdaqs rutiner for å forhindre at ansatte misbruker innsideinformasjon, og han vil heller ikke utelukke ytterligere pågripelser.

Ekobrottsmyndigheten har også gjennomført razziaer i de mistenktes hjem, samt på to forretningsadresser.

